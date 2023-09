Ezermilliárd dollár óriási pénz, hogy érzékeltessük: Magyarország teljes éves össztermékének nagyjából 6-szorosa. Sokáig úgy gondolták a piaci résztvevők, hogy nem lesz belátható időn belül olyan tőzsdei cég, melynek értéke ezt meghaladja. Végül lett: elsőként az Apple, amely most is a világ legnagyobb cége, majd a Microsoft, az Amazon, a Google és a néhány éve tőzsdére jött Saudi Aramco.

A klub új tagja

Járt még rövid idegi a klubban a Tesla és a Meta (Facebook) is, idén azonban nagy mélységből gyorsan emelkedve vitte át a szimbolikus szintet: az Nvidia. A chipgyártó igazán a járvány idején kapott erőre, jól pozícionálta magát a chiphiány idején, de az igazi hegymenet tavaly év végén kezdődött, mikor megjelent az AI, a mesterséges intelligencia, és minden körülötte kezdett forogni.

Régóta velünk van

A Nvidia régi szereplő a piacokon: már az ezredfordulós internetes-technológiai tőzsdei lufiban is emelkedett az árfolyama, de aztán gyorsan visszaesett és hosszú ideig a mélységben volt: még 1 dolláron is forgott, miközben most közel 500-at ér. Így aki megvette és türelmesen várakozott, eleve aranyba nyúlt. A cég neve mindenkinek ismerős lehetett, aki alaposabban megnézte, milyen számítógépet vesz, mivel a videókártyák között régóta a cég termékei a legnépszerűbbek, leginkább azonban a videójátékosok, gamerek számára volt döntő ez az eszköz.

A régóta várt siker

A GPU, vagyis grafikus processzor piacot már évek óta uralja a cég, a járvány idején pedig nagy megrendelést adott a ma létező legkisebb chipeket gyártani képest tajvani cégnek, a TSMC-nek. Így bőven rendelkezésére álltak az alkatrészek az AI használatához és fejlesztéséhez szükséges nagy teljesítményt nyújtó eszközök gyártásához. Ezekből az első félévben rengeteget adott el, csak a második negyedévben bő 13 milliárd dolláros árbevételre tett szert.

A részvény árfolyama most már meglehetősen magas fundamentális értékelés szerint, de abban a fázisban vagyunk, amikor még nem tudjuk meghatározni, mennyire lesz tartós a növekedés, esetleg mikor alakul lufivá az AI körüli lelkesedés. A sokszoros pénzt most mindenesetre bezsebelhetik, akik hittek a cégben.