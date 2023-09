Hatalmas sikernek néz ki a fő tulajdonos SoftBank számára a chipgyártó Arm Holdings Plc. tőzsdei bevezetést megelőző nyilvános részvényeladása. Az eladónak összesen 4,87 milliárd dollárt sikerült beszednie az idei év eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetésével, úgy, hogy közben nem tolta feljebb az árat a nagy keresletre való tekintettel.

A chiptervező cég részvényei ma fognak debütálni az amerikai Nasdaqon, ha jól szerepel segíthet az idén eddig elég gyenge IPO-piac felélesztésében, és lendületet adhat az olyan vállalatok közelgő tőzsdei bevezetésének, mint az Instacart Inc. és a Birkenstock Holding Ltd - írja összefoglalójában a Bloomberg, amelynek számításai szerint a kibocsátási árfolyamon a cég egészét 54,5 milliárd dollárra értékeli a piac.

Az Arm részvényeit a kibocsátás során több mint tízszeresen túljegyezték a részvényenkénti 47 és 51 dollár közötti ársávban ez támaszt adhat az árfolyamnak.

A tőzsdei bevezetés árának meghatározásakor Masayoshi Son, a SoftBank alapítója, elnöke és vezérigazgatója jelezte, hogy szeretne mohó lenni, s ezért akkor sem emeli az árat, ha jelentős a túlkereslet. Állítólag még volt olyan, aki tegnap arról győzködte Sont, hogy emelje 52 dollárra az árat, ő azonban nem akart kockáztatni. Ez elvileg azt jelezheti, hogy továbbra is hosszú távon tervez az Arm-el, amelynek chipjei a világ legtöbb okostelefonjában megtalálhatóak. Az Arm emellett profitálhat a mesterséges intelligencia chipek és a generatív mesterséges intelligencia irányába mutatkozó piaci őrületből, amelynek szárnyán például az Nvidia Corp. piaci értéke 1,1 billió dollár fölé emelkedett.

Az Arm New York-i bevezetéséről szóló döntés elég durva vereség volt a London Stock Exchange-nek, a céget ugyanis az angol Cambridge-ben alapították. Maga Rishi Sunak miniszterelnök is a londoni tőzsdei bevezetést szorgalmazta, de több hónapos tárgyalások után Son végül a mélyebb befektetői bázist és a vonzóbb amerikai értékelést részesítette előnyben.

Az 1990-ben az Acorn Computers, a VLSI Technology és az akkori Apple Computer Inc. közös vállalkozásaként alapított Arm 1998-tól 2016-ig – a SoftBank ekkor vásárolta fel 32 milliárd dollárért – a londoni tőzsdén és a Nasdaqon is be volt vezetve. A SoftBank 2020-ban megpróbálta 40 milliárd dollárért eladni a céget az Nvidiának, de nem járt sikerrel. Az Arm ügyfelei nem nagyon szimpatizáltak akkor az akcióval, nem akarták ugyanis, hogy a mobiltelefon-ipar által használt alapvető technológiát szállító vállalat egyetlen vevő kezébe kerüljön.

A most kibocsátott 10 százaléknyi részvénypakett vevői között az Arm néhány legnagyobb ügyfele is megtalálható. Az IPO részeként az Arm több mint 700 millió dollárt különített el a részvényekből az Intel Corp., az Apple Inc., az Nvidia Corp., a Samsung Electronics Co. és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. számára.

A tőzsdei bevezetés a világ idei legnagyobb tőzsdei bevezetése, amely meghaladja a Johnson & Johnson fogyasztói egészségügyből kivált Kenvue Inc. 4,37 milliárd dolláros kibocsátását. Az Arm IPO katalizátor lehet több tucatnyi technológiai startup és más olyan vállalat tőzsdei bevezetéséhez is, amelyek tervei az Egyesült Államokban a 2009-es pénzügyi válság óta legmélyebb és leghosszabb tőzsdei hullámvölgyben elakadtak.

Bár az Arm technológiáját szinte minden okostelefonban használják, a fogyasztók körében nem ismert. Az Arm értékesíti a mikroprocesszorok tervezéséhez szükséges tervrajzokat, és licenceli az utasításkészletként ismert technológiát, amely meghatározza, hogy a szoftverprogramok hogyan kommunikáljanak ezekkel a chipekkel. Az Arm technológiájának energiahatékonysága hozzájárult ahhoz, hogy mindenütt jelen legyen a telefonokban, ahol az akkumulátor élettartama kritikus fontosságú.

Hiába az MI őrület, köhög a szektor



A mesterséges intelligencia körüli őrület idén a chip-részvények ralija miatt 41 százalékkal emelkedett a Philadelphia Semiconductor Index.

A teljes chipipar azonban továbbra is értékesítési visszaeséssel küzd, amit a készletfelhalmozás is súlyosbít. Az Arm bevételei a március 31-én zárult pénzügyi évben mintegy egy százalékkal, 2,68 milliárd dollárra csökkentek, a cég adatai szerint. A vállalat nettó nyeresége, amely a 2022-es pénzügyi évben 549 millió dollárra ugrott az előző évi 388 millió dollárról, idén 524 millió dollárra csökkent.