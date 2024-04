Záró felvonásához ért az előző, 2014-2020-as európai uniós finanszírozási ciklus elszámolása. Az Európai Bizottság adatbázisa alapján az látszik, hogy az EU-tagállamok együttesen 531,3 milliárd euróból gazdálkodhattak a vizsgált, hétéves időszakban, ebből 404,8 milliárdot folyósított az uniós intézményrendszer, míg a fennmaradó 126,5 a nemzeti önrész.

Feltörni az uniós perselyt

Magyarországra szűkítve a kört, a teljes büdzsé 32,09 milliárd euró, ebből 27,16 milliárd mögött áll Brüsszel, a tagországi hozzájárulás pedig 4,93. A teljes európai közösség vonatkozásában elmondható, hogy a bizottságra eső bő 400 milliárd eurós kohéziós forráskeret 92 százalékát 2024. április 30-ig már lehívták a tagországok. Viszonyításképp ez a mutató a múlt év végén 90 százalékon állt, míg a 2022-es részeredmény 78, a 2021-es 64 százalék volt uniós átlagban.

Kapcsolódó Ebben a csatában nyerésre állunk Brüsszelben

Hét ország már célba ért, feltörte a perselyt, vagyis elérte a 100 százalékot, így ők már garantáltan nem hagynak az uniós kasszában egyetlen centet sem a 2014-2020-as programozási időszak vonatkozásában. Ebbe a szűk csoportba az alábbi EU-tagok tartoznak, a Brüsszelből folyósított összeg nagysága szerinti sorrendben:

Lengyelország (78,6 milliárd euró)

Magyarország (22,4)

Görögország (18,2)

Litvánia (7)

Észtország (3,7)

Szlovénia (3,3)

Ciprus (0,8)

Sikeres felzárkózási folyamat

Az uniós csatlakozás 20. évfordulója apropóján adott interjúban Navracsics Tibor volt uniós biztos, az ötödik Orbán-kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere is úgy fogalmazott az Indexnek, Közép-Európában és a többi 2004-ben csatlakozott tagállamban az európai uniós forrásoknak döntő jelentőségük van abban, hogy rendkívül sikeres felzárkózási folyamatot hajtanak végre.

Ezt hűen tükrözi, hogy a térség országai, köztük hazánk, már olyan nemzeteket is maguk mögött hagytak, amelyek régebb óta a közösség részei, így például Görögországot vagy Portugáliát

– utalt a vásárlóerő-paritáson számolt egy főre eső GDP alapján számított rangsorra a tárcavezető.

Navracsics úgy véli, az EU-s források jelentősége ma relatíve kisebb, hiszen vannak olyan közép-európai országok, amelyek szinte már nettó befizetők, vagy legalábbis közelednek ehhez a státuszhoz. Erre jó példa a miniszter szerint a Balti-államok közül Észtország, de a visegrádi négyek fejlődési üteme is látványos, beleértve Magyarországét. „Gyakorlatilag 100 százalékos forrásfelhasználással a 2014–2020-as ciklusban is a top 3-ban vagyunk. Bízom benne, hogy a 2021–2027-es időszakban is hasonlóan eredményesek leszünk, hiszen ez az első lépés, a nekünk járó keret egészének lehívása. Ezután jön az, hogy az elérhető forrásokat a hatékonyság növelésére, a versenyképesség javítására fordítsuk” – bocsátotta előre a szakpolitikus.

Mit tartogat a 2021-2027-es ciklus?

A fejlesztéspolitikai intézményrendszernek a 2014-2020-as ciklus lezárása mellett a 2021-2027-est is lendületbe kell hoznia, márpedig a hosszú és lassú átmenet miatt meglehetősen forráshiányos időszak van a hátunk mögött, amit megsínylett a reálgazdaság, így a beruházni, fejleszteni vágyó hazai kis- és középvállalatok is. Ugyanakkor az Európai Bizottság magyarországi képviseletének összegzése szerint Magyarország a 2021-2027-es költségvetésből mintegy 43 milliárd euró támogatásra már biztosan számíthat.