A kínai vezető vasárnap kezdi meg ötnapos útját Franciaországba, Szerbiába és Magyarországra – közölte a pekingi külügyminisztérium. Ezek a nemzetek kínai befektetőket keresnek, annak ellenére, hogy az EU számos vizsgálatot folytat a pekingi iparpolitikával kapcsolatban, és washingtoni tisztviselők is kockázatokra figyelmeztetnek.

Emmanuel Macron francia elnök célja, hogy kétnapos franciaországi látogatása során elmélyítse személyes kapcsolatát Hszivel, amellyel azt akarja elérni, hogy a kínai vezető sürgesse Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy vessen véget Oroszország ukrajnai háborújának.

Macron célja az is, hogy a kínai befektetéseket a franciaországi elektromos járművek akkumulátoraiba csábítsa

– értesült a The Japan Times.

„Emmanuel Macron Franciaországban lehetőséget kínál Hszinek, hogy tárgyaljon egy vezető uniós hatalommal, amely bebizonyította, hogy hajlandó függetlenebb utat választani” – mondta Chong Ja Ian, a Szingapúri Nemzeti Egyetem politikatudományi docense. Ez az utazás szerinte egy kísérlet arra, hogy megpróbálja megragadni Európa azon részeit, amelyekről Hszi úgy érzi, hogy nyitottabbak lehetnek az álláspontja iránt.

Wang Yi kínai külügyminiszter szombaton azt mondta Macron diplomáciai tanácsadójának, hogy reméli, Párizs rá tudja venni az EU-t, hogy pragmatikus politikát folytasson Pekinggel szemben.

Macron és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is háromoldalú megbeszélést tart Hszi látogatása során – írta fő szóvivője az X közösségi médiaplatformon.

Bizalmatlanság uralkodik

Miután évekig ütközőként szolgált a világ szuperhatalmai között, Brüsszelben egyre nő a bizalmatlanság. Hszi európai látogatására hetekkel azután kerül sor, hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter Pekingben figyelmeztette a kommunista párt vezetőit, hogy a kínai túlkapacitás problémát jelent a világ számára.

A két tömb egy közös Kína-politika köré tömörül: mindkettő a világ második legnagyobb gazdaságától való „elszakadás” stratégiáját követi.

Hszi és Vlagyimir Putyin orosz elnök közösen szállnak szembe az Egyesült Államok vezette világrenddel, amely Peking szerint megpróbálja megfékezni a fejlődését. Az európai út során Putyint ötödik hivatali idejére is beiktatják, amelyhez Hszi is gratulált, és ez rávilágít az Oroszország-barát politikára, amely növelte a feszültséget Peking és Brüsszel között – írja a The Japan Times.

Nagy segítséget jelentünk Pekingnek

Magyarország potenciálisan jelentős stratégiai előny lehet Peking számára, mivel hatalmában áll az uniós politika felhígítása vagy akár blokkolása. Decemberben Orbán Viktor miniszterelnök volt az egyetlen, aki nem engedett az Ukrajnának szánt uniós segélycsomagból, és mintegy hat hétig késleltette a kritikus fontosságú szállítmányokat.

Orbánnak korlátozottabb lehetőségei vannak a kereskedelmi korlátozások megállítására, mivel az intézkedések hatálybalépéséhez csak a nemzetek minősített többségére van szükség. Ennek ellenére Magyarország azon országok közé tartozott, amelyek kezdetben ellenezték azt az uniós tervet, hogy néhány kínai céget feketelistára tegyenek, mert orosz fegyverekhez használt technológiát szállítanak.

Magyarország példája megmutatja, hogy a Pekinghez való hűség milyen jutalmakkal járhat.

- írja a lap, amely emlékeztet arra, hogy Hszi és Orbán Viktor találkozója során jelentikbe hivatalosan, hogy a kínai Great Wall Motor autógyártó üzemet nyit Magyarországon.

Közben a kínai Contemporary Amperex Technology már elkötelezte magát egy 7,6 milliárd dolláros üzem építése mellett a Mercedes-Benz AG-val partnerségben, amelyet Magyarország eddigi legnagyobb közvetlen külföldi beruházásaként emlegetnek, és amely mintegy 9000 munkahelyet fog teremteni.

A világ második számú gazdaságának vállalatai hihehtetlen ütemben fektetnek be külföldön, egyre több gyárat nyitnak a tengerentúlon, ami enyhítheti a kereskedelmi feszültségeket. Az autógyártó BYD is tavaly jelentette be, hogy gyárat épít Magyarországon, míg a Chery Automobile áprilisban írt alá egy megállapodást arról, hogy átvesz egy régi spanyolországi Nissan gyárat elektromos autók gyártására.

– Kínának egyértelmű üzenetet kell küldenie az európai közvéleménynek, hogy továbbra is megbízható partner - mondta a lapnak Cui Hongjian, a Pekingi Külügyi Egyetem professzora. Ennek lehetünk tehát a szemtanúi.