„Úgy tűnik, megértette mindenki, mit szeretne az Orbán-kormány, ennek nagyon örülök, hogy a kooperációt választották az ellenállás helyett. Ez egy nagyon nagy, a jó irányba tett lépés, az, hogy elegendő-e, a kormány a jövő héten tudja értékelni. De a szomszédos árak is felfelé mozognak” – mondta el a nemzetgazdasági miniszter egy keddi sajtótájékoztatón az atv.hu kérdésére.

Nagy Márton ezzel arra reagált, hogy hétfő kora délutáni hatállyal összes töltőállomásán csökkentette az üzemanyagok árát a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., holott a változtatást nem indokolta nagykereskedelmi árváltozás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Mol az árrését csökkentette. A lépést egyébként a kis magyarországi töltőállomásoknak követniük kell, ők lehetnek az igazi nagy vesztesek – írja a Népszava.

A tárcavezető megjegyezte, hogy a régiós árak várhatóan felfelé fognak mozdulni, így közel vagyunk ahhoz, hogy a magyar üzemanyag ár szintje közel kerüljön a referenciaértékhez.

Az elmúlt héten egyébként a szlovákiai töltőállomások is két alkalommal csökkentették áraikat, a benzin átlagosan 5-7 centtel, a dízel pedig 3 centtel lett olcsóbb. Ez azt is jelenti, hogy az üzemanyagárak a szomszédos országokban is lefelé irányuló trendben vannak.

A szomszédokhoz kellene viszonyítani

Nagy Márton megfelelőnek tartja azt a felvetést, hogy ne a régiós, hanem a szomszéd országok üzemanyag-átlagára legyen a referenciaérték, és azt most sem zárta ki, hogy a későbbiekben befagyasztják az árakat.

Az ügy előzménye, hogy Nagy Márton a múlt héten lényegében megfenyegette az üzemanyag-kereskedőket, hogy ha két héten belül nem igazítják áraikat önként a régiós átlaghoz, akkor a kormány kemény módszerekkel fog beavatkozni.