Egy hidegfront ugyan lehűtötte a levegőt a héten, ám nyárias időjárás uralta korábban a hónapot. Nem tervezik esetleg, hogy május helyett már áprilisban megnyitják a kültéri medencéket?

Borosné Szűts Ildikó (B.Sz.I.): A strandnyitás mindig nagy kérdés nálunk. Hagyományosan május elseje volt a szezon elindításának időpontja, majd a Covid után ez egy kicsit megváltozott: az időjáráshoz kell igazodnunk. Hiába nyitunk ki május elsején, ha mondjuk 10 fok van, akkor nincs egyetlen vendégünk sem a strandon. Éppen most beszéltük át a kollégákkal, hogy időjárás előrejelzés oldalról mit látunk. Ez alapján május sem lesz sokkal melegebb, mint az április. Sőt, talán ennek a hétnek a hűvös időjárása térhet vissza időszakosan a jövő hónapban is.

Mi felkészülünk műszaki- és humánerőforrás oldalról, és várjuk azt, hogy milyen lesz az időjárás, és előtte egy héttel tudunk dönteni majd a nyitásról, ami már például a Palatinuson részben megtörtént. Ott már április elejétől a vendégek rendelkezésére áll a kültéri Margaréta-medence, ahol már most kint ülve, gyönyörű napsütésben, szabad levegőn a Margitszigeten lehet élvezni a fürdőzést.

Borosné Szűts Ildikó, a BGyH Zrt. vezérigazgatója örül annak, hogy Budapestre visszatért a turizmus. Elégedett lenne, ha idén is tudnák hozni a tavalyi közel 3,9 millió látogatójukat. Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Jól indítottuk a tavaszt, hiszen a nagyon jó időnek köszönhetően húsvétkor is kiemelt forgalmat bonyolítottunk le. Ha csak a számokat nézzük, akkor a Széchenyi fürdőben egy nap alatt több mint 6 ezer vendég jelent meg, és az összes többi fürdőnk is gyakorlatilag telített volt.

Minden évben ütemezett strandnyitást bonyolítunk le. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kültéri medencékkel Pesterzsébeten, a Palatinuson, Csillaghegyen és a Paskál fürdőben (ezeken a helyeken vannak beltéri medencék is) májusban biztosan megnyitunk, hogy pontosan mikor lesz a strandnyitás időpontja, az az időjárástól függ. A Rómain és Pünkösdfürdőn csak kültéri medencéink vannak, és ez tényleg abszolút időjárás függvénye. Gondolkodunk abban, hogy esetleg június elején nyitunk, de ezt legkésőbb természetesen az iskola zárásához igazítottan megtesszük.

A jegyárakban milyen változásra lehet számítani a tavalyihoz képest?

B.Sz.I.: Az év elején a fürdők vonatkozásában átlagosan 6 és 10 százalék közötti jegyáremelés történt, amely a tavalyi inflációhoz képest mérsékeltnek mondható. Egyedül a Palatinuson nem volt még ebben az évben áremelés, itt várhatóan 10-12 százalékkal nőnek a jegyárak, ha a több mint 5 ezer főt egyidejűleg befogadni képes teljes kültéri strandot megnyitjuk.

Életkép a Széchenyi fürdőben Kép: BGyH Zrt.

Ebben az évben, amivel nem számoltunk, hogy minden fürdő életét nem csak Budapesten, hanem az egész országban jelentősen megnehezíti a kiemelkedő csatorna- és vízdíjemelés. Ez maximum 100-200 forintos jegyáremelést jelenthet majd a strandidőszakban.

Nemrég tették közzé éves beszámolójukat, amiből többek között kiderült, hogy a társaság a tervezettnél kiemelkedőbb évet zárt tavaly és egyedül a Széchenyi Gyógyfürdő 11,5 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el. Milyen gazdasági eredményeket várnak erre az évre?

B.Gy.I.: Minden idők legsikeresebb éve van mögöttünk mintegy 22,8 milliárd forintnyi eredménnyel és közel 5,4 milliárd forintos profittal. Ebből is látszik, hogy Budapestre már 2023-ban visszatért a turizmus. Tavaly, november 19-én megjelent az a kormányrendelet, amely többek között újraszabályozza a fürdők befogadóképességét. Ennek alapján sem számolunk erre az évre a vendégszámban jelentős növekedéssel, annál is inkább, mert azt gondoljuk, hogy ha nagyon tömöttek a fürdők, az jelentősen csökkenti a vendégélményt. Ez azt jelenti, hogy örülnénk, ha a tavalyi szintet tudnánk hozni 3,8-3,9 millió látogatóval. Sokkal inkább a szolgáltatások minőségében, csomagok kialakításában, több rendezvényben gondolkodunk, amelyekkel többlet bevételt tudunk generálni.

A nyereséget vissza tudják forgatni? Mire szeretnék elkölteni? Mennyi lesz az osztalékfizetési kötelezettségük a főváros felé?

B.Gy.I.: A Fővárosi Közgyűlés mintegy 5 milliárd forintos osztalékról döntött, de ütemezetten, ami azt jelenti, hogy 1,5 milliárd forintot kell most kifizetnünk április végén, és a többi osztalékfizetésnek a társaság likviditási helyzete és így természetesen kötelezettségvállalásai függvényében van relevanciája.

Nekünk az a célunk, hogy egyre több fürdőfelújítás tudjon elindulni. A Széchenyi Gyógyfürdő, ami a legtöbb látogatót és bevételt hozza, az elmúlt 15 évben komoly felújításon nem esett keresztül, ezért ott most ütemezett fejlesztésekbe kezdünk. Idén a belső termáltérben kénytelenek vagyunk egy medencerészt lezárni, és ütemezetten felújítani, mert az állapota megköveteli. Tervezzük a Széchenyi lépcsős napozójának és a kettes szaunának a rendbehozatalát is.

Folyik a közbeszerzési pályázat, várhatóan júniusban elindulhat a Rác fürdő felújítása Kép: BGyH Zrt.

A Rác fürdő rekonstrukciója kapcsán folyik a közbeszerzési pályázat a kivitelező kiválasztására, és már tervezzük a Gellért fürdő felújítását is. A Palatinuson több tíz millió forintba kerül majd a közel százéves, mechanikus hullámgép és a hullámmedence felújítása a csatornázási feladataink mellett. Pesterzsébeten például építünk egy külső büfét, hogy biztosítsuk a nyári szezonban a vendégek kiszolgálását. A Dandár Gyógyfürdőben hat-nyolc hétre be kell zárnunk: a teljes belső medenceteret újra kell szigetelni és burkolni. Megújul a zuhanyzó- és a mellékhelyiségek burkolata is. A Rudasban elvégezzük a tetőfelújítás utolsó ütemét, de ott a talán legnagyobb attrakciónkat, a Panoráma medencét már tavaly teljes egészében felújítottuk. Az apróbb karbantartásokat folyamatosan végezzük.

Mikor nyithat meg végre újra, annyi viszontagságos év után a Rác fürdő?

B.Gy.I.: Úgy tervezzük, hogy a közbeszerzési pályázat lezárulta után, várhatóan júniusban elindul a 15 hónapra tervezett kivitelezési munka, és így talán a jövő nyár végén nyithatunk. Korábbiakban volt egy olyan fővárosi döntés, hogy a Rác fürdő felújítása a működési cash flow-ból valósuljon meg. Gyakorlatilag az általunk megtermelt eredményt tudjuk felhasználni a fürdő felújítására.

Mi a helyzet a szintén hányatott sorsú Király fürdővel?

B.Gy.I.: A Király fürdő jelen pillanatban zárva van és ebben a szezonban már nem nyit ki. Folynak a háttérben az egyeztetések, hogy milyen módon lehet majd felújítani, illetve a felújítását finanszírozni.

Melyek a leglátogatottabb, legtöbb bevételt hozó fürdőik?

B.Gy.I.: A történelmi fürdők közül a Széchenyi, a Gellért, a Lukács és a Rudas, míg a strandok esetében a Paskál, a Csillaghegyi, és nyilván a Palatinus. Ez utóbbi, ha jó a nyár és nem tér vissza például a tavalyi júniusi hideg, esős időjárása, akkor nagyon komoly bevételi lehetőséget jelent számunkra.

Idén is számíthatnak az érdeklődők nyári éjszakai partikra, attrakciókra a fürdőkben?

B.Gy.I.: A Széchenyiben minden szombaton, a Rudasban pénteken és szombaton van éjszakai fürdőzés, Pesterzsébeten pedig Night Edition rendezvényeket tartunk majd. Idén is lesznek CineSpa mozifilmvetítések a Széchenyiben a Budapest Filmmel együttműködve. Készülünk a Palatinus strandnyitójára is, aminek időpontja június 15-e egy még titkos sztárfellépővel, és persze idén is lesz fürdők éjszakája.

Tervezik-e Hévízhez hasonlóan látogatói időkorlát bevezetését, például a turisták által közkedvelt Széchenyi Gyógyfürdőben?

B.Gy.I.: Jelen pillanatban nincsenek időkorlátok. A Széchenyiben nagyjából 90 százaléka a vendégeinknek külföldi, minden tizedik látogatónk belföldi. A jelenlegi szabályozás szerint egyszerre 1825 vendég tartózkodhat bent a 18 benti- és a három kinti medencénél.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Nézzük a nemzetközi trendeket és hosszú távon elképzelhető, hogy időkorlátos jegyek lesznek a budapesti fürdőkben is. Ma még nem tudok válaszolni arra, hogy ezt mikor és milyen módon tudjuk kialakítani. Jelen pillanatban azzal a megoldással, amivel most működünk, tudjuk biztosítani azt, hogy aki el akar látogatni budapesti fürdőbe, az be is tud jutni. Tény ugyanakkor, hogy a belépőjegyeink az európai történelmi fürdők minimálárán vannak, miközben azokon a helyeken általában három órát lehet bent tartózkodni, nálunk pedig egész napot. Eközben a Zsigmondy Klubkártyát tulajdonló belföldi vendégeink száma meghaladta a 22 ezret. Nekik több mint 60 százalékos kedvezményt tudunk nyújtani a belépők árából.

A turizmusban szinte mindenki munkaerőhiánnyal küzd. Milyen olyan álláslehetőségeik vannak, ahova esetleg várnának jelentkezőket?

B.Gy.I.: Tavaly év végére sikerült jelentősen feltölteni a létszámunkat, a munkaerő állományban nagyon jól állunk. Nagyjából 1100 állandó munkatársunk van, és a szezonra körülbelül kétszáz további munkavállalót szoktunk még felvenni. Utóbbiak egy része szerződéses munkavállaló, tehát júniustól vagy májustól szeptemberig tartó időszakban dolgozik nálunk 3-4 hónapos határozott idejű munkaszerződéssel, és természetesen van diákmunka lehetőség is. A szezonális munkavállalók vonatkozásában hagyományosan keresünk mindig hostesseket, pénztárosokat, takarítókat, úszómestereket és medenceőröket. A legnagyobb hiányunk az egyébként takarítói- és éjszakai takarítói munkavállalói körben van, és most indítottuk el a medenceőrök toborzását.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Úgy gondolom a szezonra a megfelelő munkavállalói létszámot fogjuk tudni biztosítani. Ennek valószínűleg az is az oka, hogy nagyon jelentős béremelést adtunk az elmúlt három évben. A tavalyi és a tavalyelőtti évben például a gépész, kertész, uszodamester, takarító munkakörökben 30-40 százalékos, ebben az évben pedig 13,5 százalékos béremelésre került sor. A havi bruttó átlagkereset társaságunknál 2023. évben 605.337 forint volt, plusz 5 százalék cafeteria, 13. havi bér, Budapest pótlék és lojalitási ösztönzők. Gyakorlatilag mindenhol a piaci átlagon, sok esetben a fölött tudunk fizetni, ezzel is igyekszünk megtartani munkavállalóinkat.

Budapesti Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett egységek:

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

Király Gyógyfürdő

Rác Fürdő

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda

Dandár Gyógyfürdő

Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő

Paskál Gyógy- és Strandfürdő

Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő

Pünkösdfürdői Strand

Római Strandfürdő