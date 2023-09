Szeptember 12-én végre kiderül, min ügyködött az Apple az elmúlt egy évben. A vállalat idén júniusban tartotta meg első eseményét, akkor az iOS 17-et, az iPadOS 17-et, a watchOS 10-et és a macOS Sonomát leplezték le, „One more thing...”-ként az Apple még a Vision Prót is bemutatta, amellyel teljesen új szakaszt nyitottak a vállalat életében – írja az Index.

A keddi este középpontjában az új termékek fognak állni: az iPhone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro, az iPhone 15 Pro Max, az Apple Watch Series 9 és a második generációs Apple Watch Ultra.

Ezúttal is tarolhat az iPhone

A hangsúly ezúttal is az iPhone-okon lesz minden bizonnyal. Az alapmodellek – tehát az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus – megkapják az USB-C-csatlakozót, amelyet az EU tavaly megszavazott törvénye miatt kénytelen a készülékekbe helyezni az Apple, emellett több funkciót is megörökölnek az iPhone 14 Próból.

Az egyik ilyen a Dynamic Island lesz, az az interaktív felület, amely elrejti az egész TrueDepth kamerarendszert, míg a másik a 48 megapixeles széles látószögű kamera lehet, bár utóbbit még nem erősítették meg. A csúcsok csúcsát az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max képviseli majd, amelyek a 12-es széria után ismét különbözni fognak a kamerás képességek terén. Ez a modell már egy periszkópos, akár hatszoros optikai zoomolásra képes telefotó-kamerát kaphat, amely az androidos világban már nagyon bevált. Az új típusú kamerát idén csak a nagyobbik készülék kapja meg.