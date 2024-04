Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az év eleje óta 12 százalékot estek az Apple részvényei az S&P 500-as indexhez viszonyítva. Az elemzők szerint már olyan szinten vannak a részvények, ami már az alacsony kockázati befektetőknek imponál. A részvények ilyen szintű lemaradása miatt az Apple más technológiai vállalathoz képest olcsónak tűnhet.

Craig Johnson, a Piper Sandler & Co. vezető piaci technikusa szerint már senki nem akar további Apple-részvényeket eladni az osztalék és a részvény-visszavásárlások miatt, ahogy tőkenyereségadót sem akarnak a befektetők fizetni. Ebből pedig az következik, hogy innen már nem nagyon fog tovább zuhanni a vállalat – írja a Bloomberg.

Az elhasalás eddig több mint 300 milliárd dollár piaci értéket semmisített meg. Az Apple még tavaly októberben magabiztosan a legértékesebb amerikai vállalatnak tudhatta magát, azóta viszont a Microsoft átvette a vezetést, méghozzá nem is nüanszokkal: nagyjából akkora különbség van a két vállalat piaci értéke között, amennyibe a Tesla kerül.

A negatív spirálhoz a kínai eladások csökkenése, az App Store hatósági ellenőrzése, valamint a befektetők növekedési kilátásokkal kapcsolatos aggodalma vezetett.

A Bloomberg elemzése szerint az Apple részvényeivel az elmúlt időszakban többször is 170 dollár alatt kereskedtek. Ha ez a tendencia megmarad, akkor az októberi, 165,67 dolláros mélypontra kerülhet vissza. Hétfőn 170,03 dollárt értek a technológiai vállalat papírjai.

Kapva az alkalmon az Apple-re rávetették magukat a shortolók, vagyis az árfolyamesésre játszók, miközben az Nvidia, a Meta és az Amazon is folyamatosan emelkedtek. Az elemzések alapján az Apple eddig a második legnyereségesebb short pozíció idén, 2,4 milliárd dolláros papírnyereséggel.

A gyengülés miatt azonban a kereskedők egyre jobban aggódnak amiatt, hogy a technológiai részvények az elkövetkező hónapokban nyomás alá kerülhetnek - még az Nvidia dominanciája ellenére is.

Ennek ellenére az Apple továbbra is biztonságos kereskedést szolgálhat annak erős üzleti modellje és készpénztermelése miatt. Nancy Tengler, a Laffer Tengler Investments Inc. vezérigazgatója szerint a vállalat továbbra is masszív visszavásárlási tervekkel számol, ami a hosszú távú befektetők számára továbbra is felfelé ívelő potenciált mutat.