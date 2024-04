Az Egyesült Királyságban több repülőtér is érintett. A Heathrow Border Force dolgozói például április 29 és május 2 között szünteti be a munkavégzést a személyzet elbocsátására vonatkozó tervek miatt. Egy ennél kisebb volumenű tüntetést is tartanak május 3-18 között, amely a „munka a szabályokért” elnevezést kapta – írja a Euronews.

Az Egyesült Királyság legnagyobb repülőtere májusban még egy további egyhetes sztrájkra készül, amely 800 dolgozót fog érinteni. A fennakadás május 7-13 között érinti az utazási csomópontot.

A Gatwick repülőtér szintén nem ússza meg a fennakadásokat, hiszen az easyJet és a TUI járatokon dolgozó vendéglátósok nem fogják kiszolgálni az utasokat. Mindkét cég dolgozói a Dnata vendéglátóipari vállalat alatt csoportosulnak.

Április 26-29, május 3-6, illetve május 10-13 között a tehergépkocsi vezetők és a raktározó dolgozók sztrájkolnak, de ez a fenyegetés könnyebb súlyosbodhat, ha a bérvitát nem sikerül megoldani – fenyegetőzött az Unite szakszervezet.

A sztrájkhullámhoz csatlakoznak még a londoni metró dolgozói is április 29 és május 5 között, amely kapcsán túlóratilalmat rendeltek el, így több állomást is be kell majd zárniuk.

A mozdonyvezetők szakszervezetének (ASLEF) tagjai május 8-án kezdik meg tüntetésüket, emellett május 6-11 között túlóratilalomban vesznek részt, amely szintén járatkimaradásokat fog okozni.

A brüsszeli Charleroi repülőtér szintén egy április végéig tartó sztrájkfigyelmeztetést adott ki. A repülőtér vendéglátó személyzete és a poggyászkezelők május elején kezdik meg tiltakozásukat a munkakörülményeik miatt.

Franciaországban a CGT-RATP szakszervezet tagjai február 5-től szeptember 9-ig hét hónapos sztrájkfelhívást jelentettek be, amely az Ile-de-France-i busz- és metróhálózatot is érintheti. Ez az időszak jócskán érinti a párizsi olimpiát is.

A francia szenátus már dolgozik a fennakadások kiküszöbölésén, ugyanis április 9-én elfogadott egy törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi az állam számára, hogy évente meghatározott időszakra betiltsák a közlekedési sztrájkokat, ezzel elkerülve az olyan nagyszabású események zavarását, mint például a Párizs 2024.

A törvényjavaslat emellett a sztrájkok előzetes figyelmeztetését és a minimális szolgáltatási kötelezettségek növelését is előírja.