A Lexus világszinten 15 százalékkal, Európában azonban 48 százalékkal növelte értékesítéseit az előző év azonos időszakához képest, amitől csak kicsit marad el a márka kínai piacon elért 45 százalékos növekedése. Magyarországon ennél is látványosabb a japán luxusmárka előretörése: a teljes piacon 58 százalékkal, a hazánkban maradó autókról valós piaci képet mutató kivonásokkal tisztított piacon pedig 65 százalékkal több új Lexus talált gazdára mint tavaly ilyenkor.

2024 első negyedévében világszinten 197 ezer (15 százalékos növekedés), Európában 19 ezer (48 százalékos bővülés), Magyarországon pedig 358 (58 százalékos növekedés) Lexus talált gazdára. Az ütemes előrelépés annak tükrében értelmezhető, hogy 2023-ban éves szinten mind globálisan (824.257 darab), mind Európában (73.672 darab) , mind Magyarországon (1105 darab) történelmi rekordot döntöttek az eladásai, és most ezt a növekedést sikerült látványosan megfejelni.

Minden idők legsikeresebb első negyedéve

Abban, hogy a környezettudatos luxusautómárka minden idők legsikeresebb első negyedévét tudhatja maga mögött, kétségkívül meghatározó szerepe van az elektrifikált modelljei folyamatosan növekvő népszerűségének:

2024 első három hónapjában a Lexus globális eladásainak 52 százalékát, európai értékesítéseinek 92 százalékát, és magyarországi eladásainak közel 100 százalékát tették ki a részben vagy teljesen elektromos (öntöltő hibrid elektromos, plug-in hibrid elektromos és akkumulátoros elektromos) autók. Ez világszinten mintegy 103.254 elektrifikált autó értékesítését jelentette január és március között.

A SUV-ok dominálják a Lexus eladásokat, de a nagyméretű szedán ES továbbra is megkerülhetetlen.

Világszinten a legkelendőbb Lexus modellek 2024 első negyedévében az RX (51.938 darab), az NX (44.226 db), az ES (42.996 darab), az UX (11.408 darab) és az egyelőre csak Észak-Amerikában elérhető TX (10.723) darab voltak, figyelemre méltó ugyanakkor az éppen csak bevezetés alatt álló vadonatúj Lexus LBX teljesítménye is, amelynek csak az elmúlt hetekben kezdődtek a kiszállításai és máris 7446 darabnál tart.

Érdemes megemlíteni a szaksajtó által csak négykeréken guruló magánrepülőként jellemzett szintén vadonatúj LM-ről is, amelyből 3.492 darab talált gazdára, és az ugyancsak vadonatúj akkumulátoros elektromos RZ által annak ellenére elért 4.042 darabos eladásról, hogy ezeket is csak most kezdték kiszállítani az ügyfeleknek.

Európában változott a Lexus modellek erősorrendje, a kontinens eladásait ugyanis régóta az NX dominálja, és az idei év első negyedévében sem volt ez másként: a modell 7186 darabos értékesítéssel marad Európa legkelendőbb Lexusa, amelyet az RX (3684 db), az UX (3.520 db), az ES (1.625 db)és a hetekkel ezelőtti debütálása ellenére már itt is megdöbbentő darabszámot produkáló LBX (1.534 db) követ.

Szintén jól teljesít Európában az akkumulátoros elektromos RZ (960 db), és jól debütált a vadonatúj LM is, 327 darabos eladással. Magyarországon régóta megkérdőjelezhetetlen az NX dominanciája, az idei év első negyedévben is ez a modell állt az élen 156 darabbal, amelyet az RX (103 db) és az UX (79 db) követett.