Van egy réteg, aki lazán kifizet négyzetméterenként három és félmilliót

Az ingatlanspecialista hozzátette, hogy Magyarországon már van egy olyan pénzügyi réteg, aki könnyedén megengedheti magának, hogy akár 3,5 millió forintot is kifizessen négyzetméterenként egy lakásért. Hozzátette: mivel belbudán nagyon kevés építési telek van, ezért az ilyen beruházások száma is véges, így csak egy szűk réteg számára lesz elérhető.

Balogh Lászlóhozzátette, hogy azért az jól látható, hogy még a prémium lakásokat forgalmazó beruházók is a korábbiakhoz képest számos kedvezménnyel, vagy extra szolgáltatással csábítják az ügyfeleket mostanában.

Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, hogy most egy olyan időszak van az ingatlan piacon, amikor az ingatlanok árai nagyobb ütemben növekedtek, mint a bérek és így, ha csökkenés nem is, de mindenféle képen átrendeződés várható. Mlinárik Márton szerint a prémium szegmensben egyértelműen 50 százalék, vagy annál is magasabb a külföldi befektetők aránya, mivel a lokáció rendkívül vonzó számukra.

Az új otthonfelújítási program kapcsán Balogh arról beszélt, hogy a várakozások szerint ennek a projektnek nem lesz érezhető hatása az ingatlan árakra, inkább abban lesz változás, ha idővel kikerülnek a piacra ezek a házak, azok jobb minőségűek lesznek mint a most elérhetőek. Mlinárik hozzátette, hogy arra biztosan lehet számítani, hogy a támogatás elindulásával rendkívül nehéz lesz kivitelezőket és jó szakembereket találni, mivel nagyságrendileg 20 ezer ingatlan felújítása kezdődik meg országszerte. Mlinárik hangsúlyozta, hogy az állam korábban bármilyen támogatást vezetett be, az mindig torzította az árakat az ingatlanpiacon.