Malajzia közölte, hogy megteszi a szükséges lépéseket a helyi vállalatok ellen, ha kiderül, hogy hunyók lehetnek az Nvidia chipek Szingapúrból Kínába csempészésében.

Mindez válasz volt arra, hogy néhány nappal ezelőtt a szomszédos Szingapúr vizsgálatot indított - az amerikai és malajziai hatóságokkal együttműködve – annak felderítésére, hogy a Dell és a Super Micro Computer által Malajziába szállított számítógépes szerverek tartalmaztak-e olyan Nvidia chipeket, amelyek Kínába történő exportja tiltott volt. A gyanú szerint

szingapúri közvetítők segítségével próbálták megkerülni az amerikai exportkorlátozásokat, és a chipeket Kínába juttatni.

Egy névtelen bejelentést követően már horogra is akadt három szingapúri állampolgár, akik ellen már vádat is emeltek, bűnszövetkezetben elkövetett csalás gyanújával – ám az akciósorozatnak még messze nincs vége.

Az Nvidia tavaly kezdett gyanúba keveredni, főleg, miután kiderült, hogy a túlnyomórészt kínaiak lakta Szingapúr hirtelen a cég chipjeinek legnagyobb megrendelőjévé vált. Az, hogy nem a városállamban volt szükség ekkora mennyiségű chipre, sokkal inkább Kínában, az egy csapásra több lett, mint szimpla spekuláció. Az Nvidia tavalyi tőzsdei jelentése szerint Szingapúr az Nvidia második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után, és a legutóbbi pénzügyi évben a teljes bevételének 18 százalékát az innen befutott megrendelések tették ki. Az ázsiai kereskedelmi központba irányuló tényleges szállítások azonban a teljes bevétel kevesebb mint 2 százalékát adhatták, ez pedig úgy fordulhatott elő, hogy a chipvásárló ügyfelek a trópusi városállamot a más országokba irányuló értékesítések offshore központjaként használják.

Aztán ahogy hirtelen előbukkant kínai DeepSeek, mint a ChatGPT meglehetősen kifinomult, költséghatékony riválisa – mindenkinek leesett a tantusz, hogy a felhasznált chipek bizonyára nem saját fejlesztések lehetnek, hanem szorgos – talán évekig tartó – gyűjtőmunka eredményei. Már a bejelentéskor kilógott a lóláb, hogy a DeepSeek mesterséges intelligencia gyanúsan az Nvidia grafikus feldolgozó egységein fut, annak ellenére, hogy az exportkorlátozások célja épp az volt, hogy az amerikai high-technológia ne kerülhessen Kínába.

Az egyik ismert nyugati vállalkozás a Scale AI vezérigazgatója, Alexandr Wang egyenesen azt állította, hogy a DeepSeek 50 000 felsőkategóriás Nvidia chippel rendelkezik, olyanokkal, amelyek legálisan nem kerülhettek volna a Kínai Népköztársaságba. A kínai startup válasza az volt, hogy az Nvidia bárki által most is hozzáférhető H800-as és A100-as chipjeit használta – a probléma mindössze annyi, hogy ezeket is csak 2023-ban vásárolhatta meg legálisan.

A Reuters kérdésére a szintén érintett Dell azt közölte, hogy szigorú kereskedelmi policy-t tart fenn, és gyors és határozott lépéseket foganatosít, beleértve az üzleti kapcsolat megszüntetését, ha az ügyfél nem tartja be a szabályokat. A folyamatban lévő vizsgálatokra hivatkozva mást ehhez nem is kívánt hozzátenni. Hasonlóan nyilatkozott a Super Micro is, azt állítva, hogy megfelelnek a GPU-rendszerek értékesítésére és exportjára vonatkozó összes amerikai követelménynek.

Szingapúr tehát – párhuzamosan az amerikai kereskedelmi minisztérium vizsgálatával – nagy erővel dolgozik azon, hogy felszámolja az Nvidia chipjeivel bizniszelő árnyékhálózatot. Mindez egyébként egy szélesebb körű rendőrségi nyomozás része, amelyben 22 vélhetőleg hamis képviselettel gyanúsított személy és cég érintett.

Az Nvidia árfolyamának alakulása az elmúlt 5 napban Kép: Economx / TradingView

Az Nvidia ugyan nem kívánta kommentálni a fejleményeket, ám a szingapúri letartóztatások azt mutatják, hogy a viszonteladók kifinomult hálózata – a szigorú embargó dacára – továbbra is vidáman működik. Az sem a véletlen műve, hogy a cég részvényei a hét elején látványos zuhanásnak indultak, ahogy egyébként a Dell és a Super Micro papírjai is – utóbbi közel 30 százalékot veszített az értékéből 5 nap leforgása alatt.

A Super Micro árfolyamának alakulása az elmúlt 5 napban Kép: Economx / TradingView

A zuhanásnak pedig aligha lesz vége, ugyanis a kereskedelmi háborús feszültségek növekedésével és a gazdaságpolitikai bizonytalanság fokozódásával minden kockázatos eszköz zuhan - még ha nem is azonos mértékben. Ez a technológia részvényekre különösen érvényes.