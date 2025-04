Nemsokára debütál egy aránylag jutányos árú elektromos autó, melyet most mutatott be a Slate, egy új amerikai elektromos járműgyártó cég, amely az Amazon volt vezetőinek támogatását élvezi, köztük állítólag Jeff Bezos családi irodájáét is.

Mi megépítettük, te megcsinálod

– ez a mottója az újdonsült vállalatnak, mely rendkívül kedvező árú elektromos pickupot tervez piacra dobni az Egyesült Államokban.

A Yahoo Finance szombat esti beszámolója szerint a 25 ezer dollár körüli áron kínált jármű a munkásosztály számára kíván megfizethető elektromos alternatívát nyújtani.

A nyomott ár kevesebb mint 9 millió forintnyi összeget ölel fel, ez pedig kimondottan alacsonynak számít az elektromos autók piacán.

A DIY mellett a kedvező árnak egy pofonegyszerű üzleti modell ágyaz meg.

Az említett járművet kizárólag szürke színben gyártják majd, és

mindössze kétféle akkumulátorcsomag közül lehet választani a hátsókerék-hajtású pickuphoz: az 52,7 kWh-s verzió 150 mérföldes, míg a 84,3 kWh-s változat 240 mérföldes hatótávot kínál.

Bár az alapmodell maga egészen egyszerű felszereltséggel érkezik, de a vásárlók különböző kiegészítőkkel tehetik személyre szabottá járművüket.

Az autóipar cserbenhagyta a munkásosztályt Amerikában. A Slate a munkásosztály számára gyárt majd autókat Amerikában az amerikaiaknak

– nyilatkozta a portálnak Jeremy Snyder, a vállalat kereskedelmi vezetője.

A Slate alapítói között található Jeff Wilke, az Amazon Consumer korábbi vezérigazgatója és Miles Arnone. Továbbá a projektben több korábbi Amazon-vezető is részt vesz, köztük maga Jeff Bezos, az Amazon elnöke is befektetőként szerepel.

A tényleges gyártás várhatóan 2026 végén indul, és a cég tervei szerint már a kezdetektől nyereséges lesz.

Ezt több tényező teszi lehetővé: szinte minden alkatrészt az Egyesült Államokban gyártanak majd, a külső elemek palaszürkére festett kompozit anyagból készülnek. Az egyszerűsített gyártási folyamat és a korlátozott választék pedig szintén jelentősen csökkenti a költségeket.

A Slate azonban egyelőre nem közölte a gyártás pontos helyszínét és a tervezett gyártási volument sem.

