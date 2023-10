A milliárdos korábban is érzékeltette a cégein belül, hogy nagyon nem tartja helyénvalónak, mi több, morálisan helytelennek véli, ha valaki nem jár be a munkahelyére. Még a Tesla alkalmazottjainak is ultimátumot adott korábban: vagy bejárnak, vagy felmondanak.

Elon Musk a Tesla negyedéves pénzügyi eredményhirdetésén azt mondta, hogy az otthonról dolgozó tömegek „elszakadtak a valóságtól″.

Úgy fogalmazott, akik azt kérdik, miért nem dolgozik mindenki otthonról, „igazi Marie Antoinette-hangulatot keltenek".

Szerinte a távmunkában dolgozók kihasználják azokat, akik nem tudják otthonról végezni a munkájukat. „Miért aludtam annyiszor a gyárban? Mert számított" - mondta Musk, miközben a távmunkában dolgozókat a gyári munkásokhoz, az éttermi dolgozókhoz és a futárokhoz hasonlította.

A milliárdos megjegyzései hirtelen fordulatot jelentettek a Tesla autók megfizethetőségéről szóló vitában. A távmunkáról szóló gondolatait követően arról beszélt, hogy nem tudja elégszer hangsúlyozni, mennyire fontosak a költségek – számolt be róla a Business Insider.

Musk munkamániás hajlamai az X-nél is visszatükröződnek: novemberben jelentette be, hogy az ott dolgozóknak 40 órás munkahetet kell tartaniuk az irodában, melyekből néhányat hálószobává is átalakított a vállalat. Egy korábbi X-vezető nemrég azzal került be a hírekbe, hogy a földön aludt, hogy teljesíteni tudja az előírt határidőket.