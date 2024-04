A héten fejest ugrottunk az amerikai nagyvállalatok negyedéves gyorsjelentéseibe. A szezont múlt pénteken kezdték a legnagyobb bankok (JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup), a héten pedig további pénzügyi szolgáltatók mellett gyógyszergyártók (Johnson & Johnson), chipvállalatok (ASML, Taiwan Semiconductor), és a Netflix pénzügyi jelentésébe is betekintést kapunk.

Taroltak a befektetési bankok

A hét elején megugrott a Goldman Sachs és Morgan Stanley részvényeinek árfolyama, miután mindkét pénzügyi szolgáltató a vártnál nagyobb profitot jelentett. A siker főként a befektetési banki tevékenységek jelentős feljavulásának köszönhető, a GS jelentését részletesen itt, a MS számait pedig itt elemeztük.

A Bank of America is erős bevételt hozott össze az első negyedévben (25,8 milliárd dollár bevételen 6,7 milliárd dollár nyereséget termelt) ám ha a jelentés mélyére ásunk, egyre több aggodalomra okot adó adatot is találunk. Egyre több hitellel rendelkező ügyfél képtelen fizetni ugyanis a tartozását, a bedőlő hitelek aránya majdnem megduplázódott az előző évhez képest. A kölcsönök veszteségeinek fedezésére a bank több, mint 1,3 milliárd dollárt tett félre. Nem csak a lakossági kölcsönök teljesítettek rosszabbul, hanem a kereskedelmi ingatlanokkal fedezett jelzálog hitelek is: a Bank of America veszteségei 191 millió dollárral emelkedtek 3 hónap alatt, és összesen 470 millió dollárt tettek ki.

Covid nélkül is pörög a biznisz

Bár szinte teljesen eltűnt a Johnson & Johnson Covid elleni vakcinák eladásából származó bevétele, a gyógyszergyártó mégis hatalmas összeget hozott össze az első negyedévben: 21,38 milliárd dolláros eladáson 5,35 milliárd dollárnyi adózás utáni eredményt ért el, ami részvényenként 2,71 dolláros nyereségnek felel meg. A gyorsjelentés további részleteiről itt írtunk.

A befektetőket szintén megelégedéssel töltötte el, hogy a vállalat 4,2 százalékkal megemelte az osztalékát, részvényenként 1,24 dollárt fog kifizetni a tulajdonosainak a negyedévre vonatkozóan. Nem ez volt az első osztalékemelése a vállalatnak, ugyanis az elmúlt 62 év mindegyikében kivétel nélkül növelte a kifizetését.

Az emeléssel a J&J jelenlegi osztalékrátája a mostani árfolyamon ugyan mindössze 3,4 százalék (évi 4,96 dollár osztalék / 144,96 dolláros árfolyam = 3,4 százalék), a hosszútávú befektetők viszont a rendszeres emeléseknek köszönhetően dörzsölhetik a tenyerüket. Amennyiben valaki 20 évvel ezelőtt, 2004-ben vásárolt a J&J részvényeiből az akkori 50 dollár körüli árfolyamon, és máig nem adta el papírjait, az a befektetett pénzén az árfolyamnyereség mellett idén majdnem 10 százalékos (4,96 dollár osztalék / 50 dolláros árfolyam = 9,9 százalék) osztalékra számíthat.

Bajban a félvezetők

Tragikus adatokat jelentett a chipgyártók egyik legnagyobb beszállítója, a holland ASML. Európa legértékesebb technológiai vállalatának megrendelései 61 százalékkal csökkentek az előző negyedévhez képest. Az adatok rányomták a bélyeget a félvezető vállalatok papírjainak szerdai kereskedésére, az AMD 5,8 százalékot zuhant, de az Nvidia és a Broadcom részvényei is több, mint 3 százalékot estek.

A chipgyártók árfolyamának sorsa így a Taiwan Semiconductor kezébe került, amelynek csütörtökön érkezik a negyedéves jelentése. Az elemzők 18 milliárd dolláros bevételre számítanak, ami 8 százalékos javulást jelentene az előző év hasonló időszakához képest.

Készítsük a popcornt, jön a Netflix jelentése

Csütörtökön a tőzsdezárás után jelenti be a legnagyobb streaming szolgáltató az elmúlt negyedévének pénzügyi adatait. A Wall Street 9,28 milliárd dolláros bevételt jósol, ami több, mint 13 százalék javulás lenne az előző évhez képest. Amennyiben beigazolódnak a várakozások, a Netflix részvényenként 4,54 dollár profitot érhet el.