A június 21-ig tartó előszezonban már elindulnak a déli parton a kétóránként közlekedő Déli-Parti InterRégió vonatok a Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között.

Budapest és Tapolca között naponta kétóránként Kék Hullám expresszvonatok közlekednek, amelyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg.

Budapest és Balatonfüred között naponta kétóránként Vizipók sebesvonatok járnak, amelyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és a part mentén Balatonakarattyától - Káptalanfüred kivételével - minden állomáson, megállóhelyen megállnak.

Hétvégén és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik a Jégmadár expressz, így emeletes KISS motorvonaton lehet utazni Szob és Fonyód között, péntek és szombat éjszaka pedig ismét elindulnak a Bagolyvonatok a déli parton át Keszthelyről a Déli pályaudvarra.

A hétvégi napokon Budapest és Balatonfüred között - korszerű FLIRT motorvonatból álló - Katica InterRégió vonatok is közlekednek, amelyek Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így kiszolgálják a kisebb megállókat is. A Balaton elérését Győrből, Szombathelyről és Pécsről is expresszvonatok segítik – közölte a vasúttársaság szombaton az MTI-vel.

A közleményben kitértek arra is, hogy vármegye- vagy országbérlettel, valamint a Magyarország24 és a Vármegye24 napijeggyel utazók a balatoni személyvonatok és sebesvonatok mindegyikét igénybe vehetik. A helyjegyes vonatok (InterCity, expressz) esetében a helyjegyes szakaszokon sem szükséges a helyjegy váltása, ott utazva anélkül is érvényesek a bérletek és a napijegyek.

Megjegyezték, hogy a megnövekedett utasforgalomra felkészülve a kiemelt vonatokon, azaz a Balaton és Tópart InterCityken, Jégmadár és Kék Hullám expresszvonatokon idén is kötelező helybiztosítást vezetnek be a Budapest és Balaton közötti szakaszon, hogy az utasoknak garantált ülőhelye legyen.

A bicikliszállítás a balatoni vonatokon kerékpárhelyjegy vásárlásával lehetséges, amelyet a kerékpáros országbérlet mellé is kötelező megváltani – hívták fel a figyelmet.