Drámai fennakadásokat okozott Dubajban, hogy rövid idő alatt több mint 142 milliméter csapadék hullott le négyzetméterenként. Az Egyesült Arab Emírségek fővárosában általában egy év alatt esik ennyi.

Az Index azt írja, a hatóságok előre figyelmeztettek a helyzet és arra kérték a lakosságot, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, aki pedig ezt nem teheti meg, az kerülje el a mélyebben fekvő területeket.

A szokatlan csapadékmennyiségre a város csatornarendszere nem bírta el, a dubaji nemzetközi repülőtér (DXB) a hömpölygő víz miatt egy rövid időre le is állt.

This is not what I expected in Dubai! My condolences to the Rolls Royce owner! ???? pic.twitter.com/FrCikLn1Po