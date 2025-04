Visszavágta a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) az idei áruforgalmi volumenre vonatkozó előrejelzését. A hírt tálaló Bloomberg szerint a magyarázat aligha meglepő: az újonnan bevezetett vámtarifák és az azokkal kapcsolatos bizonytalanság egyértelműen negatív hatású a nemzetközi kereskedelemre.

Az új prognózis szerint idén a nemzetközi áruforgalom volumene 0,2 százalékkal marad a 2024-es szint alatt. Ez durva, 3 százalékpontos visszavágása az eredetileg kiadott prognózisnak. 2026 viszont a visszapattanás éve lehet, 2,5 százalékos növekedéssel.

A WTO részéről a 0,2 százalékos mínuszt tartalmazó előrejelzés nem is biztos, hogy végleges. A visszaesés ugyanis súlyosabb lehet, ha az Egyesült Államok végül a most érvényben lévő 10 százalékosnál magasabb büntetővámokat állapít meg egyes országokkal szemben. Abban az esetben akár 1,5 százalékos csökkenést is elképzelhetőnek tart a WTO.

A szervezet szakértői szerint Kína hamar megpróbál piacokat találni az USA-ból kiszoruló árucikkeinek. Emellett azt is valószínűnek tartják, hogy a szolgáltatások kereskedelme is sérülhet: a tavalyi 6,8 százalékos növekedést, idén csak 4, jövőre pedig 4,1 százalékos bővülés követheti.