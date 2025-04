Amióta az amerikai elnök bejelentette a sokkoló és teljesen nonszensznek ható, kölcsönösnek vélt globális importvámokat, azóta próbálják a szakértők megfejteni, hogy mégis milyen számítási módszer áll az egyes vámok mögött.

Az egyik hipotézis szerint, amelyről a The Verge ír részletesebben, egy túlságosan leegyszerűsített számításból származhatnak a százalékok, amelyet több nagy AI chatbot is ajánl. Legalábbis ezt állítja James Surowiecki közgazdász, aki úgy találta, hogy a Fehér Ház minden egyes számadatát úgy lehet újraalkotni, hogy egyszerűen csak az adott ország USA-val szembeni kereskedelmi hiányát vesszük alapul és elosztjuk az USA-ba irányuló teljes exportjával.

A lap szerint Surowiecki ezt egy rendkívül ostoba megközelítésnek véli. A magyarázat pedig, hogy miért ezt a megoldást használta Trump csapata, olyasmi lehet, mint amikor kevés időt hagy egy diák a házi feladata megírására: közelgett a határidő és az utolsó pillanatban az AI-ra bízták a megoldást.

A legijesztőbb, hogy minderre a megközelítésre már tárgyi bizonyíték is van. Több X felhasználó is arról számol be, hogy ha megkérdezzük a ChatGPT-t, a Gemini-t, a Claude-ot vagy a Grok-ot, hogy milyen egyszerű módon lehet a kereskedelmi deficitet megoldani és egyenlő versenyfeltételek közé helyezi az Egyesült Államokat, akkor annak a képletnek egy változatát adják válaszul a modellek, amelyben a deficitet elosztják az exporttal.

A lap maga is letesztelte a közösségi médiában megjelent információk alapján a dolgot, és alapjaiban valóban mindegyik chatbot ugyanazt javasolta, inkább szoros párhuzamosságok, sem mint minimális eltérések mellett.

Ugyanakkor mindegyik chatbot, még ha eltérő komolysággal is, de figyelmeztet arra, hogy a kereskedelmi hiány ilyen formában való megoldása jelentős negatív következményekkel járhat, melyek a valóságban sokkal összetettebbek.

A legkomolyabb mértékben erre a Gemini hívja fel a figyelmet, közgazdászokra hivatkozva.