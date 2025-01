A Google a visszafogott módszert választotta következő generációs AI modelljének, a Gemini 2.0 Pro Experimentalnak a bemutatásához. A vállalat ugyanis egy nagyszabású bejelentés helyett a Gemini chatbot alkalmazás changelogjában fedte fel a modellt – írja a Techcrunch.

Miközben a világ továbbra is a kínai DeepSeek AI-al foglalkozik, a Google előrukkolt a Gemini 1.5 Pro modell utódjával a Gemini 2.0 Pro Experimental-al.

A DeepSeek legújabb modelljei, amelyek a vállalatok számára nyíltan letölthetők és használhatók, teljesítményükben megfelelnek az amerikai technológiai óriások és AI-vállalatok számos vezető modelljének, esetenként felül is múlják azokat.

A Gemini 2.0 Pro Experimental, amely csütörtöktől elérhető a Gemini Advanced felhasználók számára, mostantól a Google Gemini AI családjának vezető modellje - közölte a vállalat.

A modell különlegessége, hogy erősebb teljesítményt tud nyújtani a kódolással és a matematikával kapcsolatos feladatoknál.

Akár haladó kódolási kihívásokkal kell megbirkózni, például egy adott program nulláról történő generálásával, akár matematikai problémák megoldásával, esetleg összetett statisztikai modellek vagy kvantumalgoritmusok kidolgozásával, a 2.0 Pro Experimental segít a legösszetettebb feladatokban is eligazodni

– írja a Google a changelogban.

A Gemini Advanced a vállalat Google One AI Premium fizetős csomagjának része, tehát a Google Gemini for Google Workspace kiegészítőin keresztül is elérhető.

A vállalat kiemelte, hogy a modell még a korai előnézet korszakában van, így előfordulhatnak hibák, valamint nem fér hozzá a valós idejű információkhoz, és nem kompatibilis a Gemini alkalmazás egyes funkcióival.

Egyes felhasználók ennek ellenére arról számoltak be, hogy a changelog frissült, és a Gemini 2.0 Pro Experimental említés eltűnt. A Google szóvivője a lapnak elmondta, hogy az elavult kiadási megjegyzést tévedésből tették közzé.