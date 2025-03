Nagyon úgy fest, hogy Donald Trump alaposan bekeményít a szeszes italok kereskedelmében is. Az amerikai elnök ugyanis csütörtökön azzal fenyegetőzött, hogy

200 százalékos vámot vet ki minden Franciaországból és más EU-s tagállamokból származó „borra, pezsgőre és alkoholos termékre”.

A Politico azt írja, az Egyesült Államok első emberének újabb fenyegetése azután röppent fel, hogy a Fehér Ház globális vámokat vetett ki az acélra és az alumíniumra, az EU pedig saját megtorlóvámokra készül.

Ezeket két lépcsőben, áprilisban vetik ki



– jelentette be szerda reggel az Európai Bizottság.

A Truth Social platformján megjelent bejegyzésében Trump azt állította, hogy az unió „csúnya, 50 százalékos vámot vetett ki a whiskyre”, jóllehet az EU bourbon-vámja csak április 1-től lép életbe.

„Az Európai Unió, a világ egyik legellenszenvesebb és legsértegetőbb adó- és vámhatósága, amely kizárólag az Egyesült Államok kihasználása érdekében alakult”

– kezdte indulatos posztját a politikus, aki szerint ez a lépése „nagyszerű lesz az Egyesült Államokban működő bor- és pezsgőüzletek számára”.

Egyébiránt Franciaország mellett Olaszországot és Spanyolországot érintené a legsúlyosabban a 200 százalékos felár.

A lap emlékeztet, az EU nem importál jelentős mennyiségű bort az Egyesült Államokból. Annak ellenére, hogy egyes amerikai termelők pezsgőnek nevezik habzóboraikat, a pezsgő mint ital legálisan csupán Franciaország Champagne régiójában állítható elő.

Donald Trump eltúlzott vámtarifája az európai italok esetében már meg is tette hatását a legjelentősebb francia italvállalatok tőzsdei árfolyamain. Például a Pernod ánizslikőr italgyártójának részvényei máris hatalmasat, 3,6 százaláékot zuhantak az elnöki bejelentés nyomán.

A Pernod-részvény látványos esése a tőzsdén Kép: Yahoo

Hasonlóan megsínylette a hírt a Metaxa gyártója is, amelynél 4,5 százalékos esés következett be csütörtökön. A tőzsdei beszakadásról a Bloomberg is beszámolt, hozzátéve, a pezsgőházakat birtokló LVMH pedig 2,2 százalékot olvadt a tőzsdén.