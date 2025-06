A Heriot-Watt Egyetem Nemzetközi Sörfőző és Szeszfőző Központjának (ICBD) tudósai megállapították, hogy a változó időjárási viszonyok megváltoztathatják a bogyók ízösszetevőit.

Ahogy a boroknak, úgy a bogyóknak is megvan a maga terroirja. Ez azt jelenti, hogy egy adott földrajzi terület környezeti adottsága hogyan hat egy mezőgazdasági termény, így például a bogyósok, a szőlő vagy a kávé minőségére. Ez a tanulmány szerint főként az esőzések és a napsütés függvényében változik.

Az ICBD egyik adjunktusa a Journal of The Institute of Brewing folyóiratban megjelent tanulmányban úgy fogalmaz, hogy a csapadékos betakarítási év a száraz évhez képest nagyjából 12 százalékkal csökkentheti a boróka illékony vegyületének teljes mennyiségét.

A tudósok különböző európai régiókból, többek között Albániából, Boszniából, Macedóniából, Montenegróból, Szerbiából, Koszovóból és Olaszországból származó, eltérő évjáratú borókabogyókat desztilláltak. A kapott szeszes italokat gázkromatográfiával elemezték, hogy megmérjék a legfontosabb ízanyagok szintjét – írja a Guardian a tanulmány alapján.

A kutatók megállapították, hogy az egyes régiók bogyós gyümölcsei eltérő kémiai összetételűek, ezek a különbségek pedig hatással lehetnek a gin fás, gyantás, citrusos és virágos jegyeire.

A tanulmány arra mutat rá, hogy az adott évben lehullott csapadék mennyisége jelentősen befolyásolta a borókabogyó ízét. A csapadékosabb időjárás miatt a bogyókat hosszabb ideig kellett szárítani, ami megváltoztatta a bennük található, vízben oldódó vegyi anyagok mennyiségét.

Ez azt jelenti a lepárlók számára, hogy az ízprofil a betakarítási körülményektől függően változhat.

A lap megjegyzi, hogy a prémium gin gyártók gondosan válogatják a bogyókat bizonyos régiókból, hogy megőrizzék a jellegzetes ízt és a ház stílusát, de ezt megzavarhatják az éghajlati viszonyok változása és az, hogy egyes területeken több csapadék hullik, mint máshol.