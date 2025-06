A Duna Aszfalt kivitelezésében zajló beruházás számos háttérinfrastruktúrát és közúti csatlakozást is érint, miközben a műtárgyépítésben is előrehaladás történt. Az újonnan épülő szakaszon és a korábbi főút négysávosításával készülő szakaszokon is előrehaladott állapotba került az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti projektje.

A Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében összesen 34,29 kilométerrel bővül a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig kiépített sztráda.

Kapcsolódó Tovább terjeszkedik a Duna Group

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása három részre bontva valósul meg: míg az elkerülő út Törökszentmiklós és Kisújszállás között bővítést kap 8,1 illetve 8,7 kilométeren, addig a két település közötti szakasz új nyomvonalon épül meg a 17,5 kilométeren – írja a Magyar Építők.

A törökszentmiklósi elkerülő és a kisújszállási elkerülő között 17,5 km-en épülő új nyomvonalon és csatlakozó építményeken az aszfalt kötőréteg építési munkái befejeződtek - a két meglévő közúti keresztezés kivételével. Utóbbi helyeken a munkák a tavaszi átterelések után folytatódhatnak. Jelenleg a kopóréteg építése folyik az új nyomvonalon.

Kép: Magyar Építők

Kép: Magyar Építők

Kép: Magyar Építők

Nicoara Miklós főépítésvezető a lapot arról tájékoztatta, hogy a törökszentmiklósi elkerülő szakaszán a forgalom átterelése az újonnan épített bal pályára megtörtént; jelenleg a jobb pálya építése zajlik, a zajvédő falak elkészültek.

Mint mondta, a kopóréteg és a végleges forgalomtechnika kiépítése június hónapban elkészül, utána a forgalom visszatér a már elkészült jobb pályára, hogy a bal pálya is teljesen befejezhető legyen.