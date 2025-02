2025. január 1-jétől a 4iG Csoport lakossági távközlési vállalatai, a One Magyarország (korábbi Vodafone), a DIGI és az Antenna Hungária is egységesen One márkanév alatt kínálják távközlési szolgáltatásaikat, így az ügyfelek már számos területen élvezhetik az integrált szolgáltatások előnyeit – írta keddi közleményében a cégcsoport.

A társaságok ugyan csak az év második felében olvadnak jogi értelemben is össze, de a One Magyarország most bejelentette, hogy a One márka alatt működő lakossági és kisvállalati szolgáltatások területén a 2025. évre vonatkozóan

egységesíti az inflációkövető díjkorrekció mértékét.

Ennek köszönhetően a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., valamint az AH Média Kereskedelmi Zrt. mindigTV PRÉMIUM csomag előfizetői számára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt inflációs értéknél alacsonyabb mértékben, 3,5 százalékkal korrigálják a havi előfizetési díjakat. A DIGI esetében a havidíj kedvezményekre is vonatkozik a 3,5 százalékos díjkorrekció.

Könnyebbség az ügyfeleknek, hogy mind a három szolgáltató (a One Magyarország Zrt., a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és az AH Média Kereskedelmi Zrt.) esetében a korrigált árakat májustól érvényesítik.

A One Magyarország januártól elérhető megújult vezetékes tarifáira és a korábbi Vodafone- és DIGI-ügyfeleknek kínált, az új One vezetékes szolgáltatások mellé elérhető korlátlan mobildíjcsomagra („Xtra” tarifacsomag) nem vonatkozik a 2025-ben érvényesített díjkorrekció.

A One márkanév alatt működő, ugyanakkor jogilag még különálló szolgáltatók – One Magyarország Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és AH Média Kereskedelmi Zrt. – esetében a 2025-ös díjkorrekció mértéke azonos és az alábbiakban részletezettek szerint érvényes. Kifejtették:

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ügyfeleinek esetében:

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) meghatározott módon, az inflációs értéknél alacsonyabb,

3,5 százalékos díjkorrekciót alkalmaz 2025-ben.

A díjkorrekció a lakossági és az üzleti ügyfelek valamennyi forgalomban lévő, de már lezárt műsorterjesztési, vezetékes internet és vezetékes hangszolgáltatás havidíját érinti. Jó hír az ügyfeleknek, hogy a szolgáltató ezzel együtt a havidíj kedvezmények mértékét is korrigálja 3,5 százalékkal. Továbbá könnyebbség, hogy a díjkorrekció idén is csak 2025. május 1-jétől lép életbe.

A DIGI Kft-vel szerződött, már lezárt vezetékes és műholdas szolgáltatásokkal rendelkező ügyfelek 2025. január 1-jétől akár hűségidő alatt is jogkövetkezmény nélkül válthatnak a One Magyarország kínálatában elérhető új vezetékes tarifacsomagokra (azzal, hogy a jogkövetkezmények alóli mentesség a készülékkedvezményekre, valamint azok havi törlesztőrészleteire nem vonatkozik). Ha ezek az ügyfelek a 2025 januárjától elérhető, új vezetékes One-os csomagajánlatokra (pl. Home GigaNet 1000, TV Family, Telefon S, HomeNet500 stb.) váltanak, akkor ezeket az előfizetéseket nem érinti a 2025-ben érvényesített díjkorrekció.

A mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásra előfizetők esetében:

Az AH Média Kereskedelmi Zrt. az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) meghatározott módon ugyancsak 3,5 százalékos díjkorrekciót alkalmaz a korábban mindigTV PRÉMIUM néven elérhető digitális földfelszíni televízió szolgáltatásra.

A One Magyarország Zrt. ügyfeleinek esetében:

A One Magyarország (korábban Vodafone Magyarország) már a tavalyi év végén bejelentette, hogy az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) meghatározott módon, 2025-ben 3,5 százalékos díjkorrekciót alkalmaz a lakossági és kisvállalati ügyfelek havi előfizetési díjában május 6-tól.

Ugyanakkor a 2025-ben érvényesített díjkorrekció nem érinti:

Azokat az előfizetéseket, amelyeket a meglévő (korábbi Vodafone-os vagy DIGI-s díjcsomagról átszerződő) és az új One-os ügyfelek kötnek a One Magyarország 2025 januárjától elérhető, megújult vezetékes tarifáira.

Illetve, a korábbi Vodafone- és DIGI-ügyfeleknek kínált, az új One vezetékes szolgáltatások mellé elérhető Xtra tarifacsomag sem érintett.

Időben tájékoztatják az érintett ügyfeleket

A díjkorrekcióban érintett előfizetőket a One Magyarország Zrt. február közepétől, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és az AH Média Kereskedelmi Zrt. pedig márciustól elektronikus és postai úton a számlalevél mellékletében is folyamatosan tájékoztatja. Bővebb információk a honlapjukon.

A One Magyarország Zrt., a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és az AH Média Kereskedelmi Zrt. az érintett díjcsomagok listáját az oldalon is közzéteszi a későbbiekben – írták.