Folyamatosan nő a regisztrált nemi betegek száma Európában, és Magyarországon is. A nyár és az azzal járó fesztelenebb életmód pedig kifejezetten kedvez a szexuális fertőzések terjedésének – mondta Tóth Béla, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának adjunktusa, a nemi betegségekkel foglalkozó Országos STD Centrum vezetője.

A szexuális úton terjedő fertőző betegségek gyógyíthatók, már a HIV-fertőzés is jól kezelhető, de ha nem kezelik akár súlyos egészségkárosodást is okozhat, mondta Holló Péter, a klinika igazgatója.

Magyarországon a legnagyobb számban az Országos STD Centrumban diagnosztizálják és kezelik a szexuális úton terjedő – angol rövidítésük alapján STD vagy STI összefoglaló néven is ismert – fertőzéseket, de tünetmentes páciensek szűrővizsgálatát is itt végzik.

Tíz év alatt duplázódott a betegek száma

Gonorrhoea-t 2015-ben 197 betegnél diagnosztizáltak, 2024-ben már 341 esetben. A szifiliszes betegek száma ugyanezen évek összevetésében 218-ról 494-re nőtt.

Az igazolt Chlamydia-fertőzöttek száma 2024-ben 101 volt, itt 2023-ben pedig 72. Az LGV-vel diagnosztizáltak száma továbbra is alacsony, de növekvő a tendencia: 2015-ben 3, 2024-ben 7 beteg volt érintette.

Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint naponta csaknem egymillió ember fertőződik meg valamilyen szexuális úton terjedő betegséggel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint Magyarországon csak a regisztrált gonorrhoeás esetek száma csökkent 2023 és 2024 között, 1304-ről 1218-ra. A szakértők szerint valószínűsíthető, hogy a nem regisztrált megbetegedések száma ennél lényegesen magasabb, és feltehetőleg nem csökken.

Szifiliszt tavaly 1503 embernél diagnosztizáltak, egy évvel korábban 1157-nél, míg 2015-ben még csupán 617 esetben. Az igazolt Chlamydia-fertőzöttek száma 2024-ben 610 volt a 2023-as 590-nel szemben. Az LGV-vel fertőzöttek száma – legalábbis a diagnosztizáltaké – még alacsony, nem éri el a 10-et, de a tendencia növekvő.

Az adjunktus hozzátette: a tripper vagy kankó néven is ismert gonorrhoea és a Chlamydia esetében a fertőzöttek száma a valóságban a többszöröse lehet a statisztikai adatoknak. Ennek részben az az oka, hogy akiknek nincs tünetük, nem is gondolják, hogy megfertőződtek, nem fordulnak orvoshoz. Másrészt azoknál, akik például húgycsőfolyás miatt fordulnak urológushoz vagy hüvelyi folyás miatt nőgyógyászhoz, nem minden esetben végeznek célzott tesztelést.

A nemi betegségek lappangási ideje nagyon különböző, míg például a gonorrhoea esetén ez mindössze pár nap, a szifilisz akár éveken át tünetmentes maradhat, és korai stádiumban nagyon fertőzőképes

– mondta Tóth Béla.

Rendkívül fontos a szexuális úton terjedő fertőzések mielőbbi felismerése és kezelése, ez a legfőbb eszköze a további terjedés elkerülésének – tette hozzá Holló Péter. A professzor hangsúlyozza, hogy az STD-k gyógyíthatók, már a HIV-fertőzés is nagyon jól kezelhető, ugyanakkor kezeletlenül akár súlyos egészségkárosodást is okozhatnak. Ismert, hogy a méhnyakrák leggyakoribb oka a humán papillomavírus (HPV), de akár szájüregi daganatot is előidézhet.

A szifiliszfertőzés nyomán hosszabb távon szív-érrendszeri, vagy idegrendszeri szifilisz alakulhat ki. De a kezeletlen gonorrhoeának, Chlamydiának is lehetnek késői szövődményei: nőknél kismedencei gyulladás és annak következtében akár meddőség, valamint ízületi gyulladások is kialakulhatnak.

Felvilágosító kampányok kellenek

Holló Péter professzor szerint a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség. A szexuálisan aktívak nagy része azonban nincs tisztában a veszélyekkel és a fertőzés reális kockázatával. A klinikán évekkel ezelőtt elindítottak egy programot 16-18 éves középiskolásoknak Bőrőrök címmel, és amikor a szexuális úton terjedő fertőzésekről kérdezik őket, általában az a válasz, hogy ilyesmiről nem nagyon hallottak – mondja a klinika igazgatója.

A szexuális úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatos ismeretek azonban általánosan hiányosak. Ezt mutatja, hogy a nemi betegségek korántsem csak a fiatalokat érintik, a fertőzöttek száma minden korosztályban, mindkét nemnél emelkedik, a heteroszexuálisok között is.

A szakembere egyetértenek abban, hogy hiányoznak a felvilágosító kampányok, a világ nyitottabbá vált, sokkal többen és többet utazunk, már nem rettegnek az emberek a HIV-től, mindezek folytán pedig a védekezés is háttérbe szorult.

Pedig mindenki, aki szexuális életet él, és új partnere van, ki van téve a szexuális úton terjedő fertőzés kockázatának – mutatnak rá a szakemberek. Szűrés fontosságára hívják fel a szakemberek a figyelmet. A nemi beteg gondozókban jelenleg a HIV, a szifilisz, valamint a hepatitis B és C fertőzések szűrése érhető el. A HIV és szifilisz szűrés Budapesten és országszerte elérhető térítésmentesen is.