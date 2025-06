Takács Péter a Hetek című lap legújabb számában adott interjút, amelyben úgy fogalmazott, hogy az egészségügyi ágazatban nincs beütemezve 2025-ben és 2026-ban béremelés.

Ugyanakkor a 24.hu azt is kiszúrta, hogy egy jó hírt is elsütött az államtitkár. Mint mondta, miután az egészségügyi dolgozók többsége hölgy, ezért nem szabad elfelejteni, hogy a családi adókedvezmény hamarosan megduplázódik, emellett a háromgyerekes édesanyák, januártól pedig a 40 év alatti édesanyák is adómentesek lesznek.

Kapcsolódó Hamarosan komoly változások jönnek a patikákban

Vagyis szerinte ebből kifolyólag lesz keresletnövekmény az egészségügyben, csak „nem pántlikázottan”.

Takács Péter emellett azt is elismerte, hogy nem épül meg a Dél-Budai Centrumkórház. Mint mondta, 2019-ben még lett volna realitása egy dübörgő magyar és európai gazdaság mellett, most azonban nincs.

A Dél-Budai Centrumkórházra idén 4 milliárdot, az elmúlt években pedig további 14 milliárd forintot költött el a kormány. Takács szerint a megvalósításához további uniós fejlesztési forrásokra lett volna szükség. Most azonban félretette a projektet a kormány, ami szerinte reális döntés volt.