December 12-én fogadta el az I. kerületi közgyűlés a Halászbástya területének lezárásáról szóló indítványt, így január elsején máris kordon jelent meg a Halászbástya alsó részén, és tábla is hirdeti, hogy mostantól 1500 forintos jegy megfizetésével lehet csak kinézni a Dunára – írta meg a Telex. A terv szerint egy hónapig lesz ez a megoldás, a próbaidő alatt megfigyelik, hogy hogyan válik be az elgondolás.

A felső kilátóterasz korábban többször is fizetős volt, az árat most megemelték, és kiterjesztették a lenti szakaszra is, amit egy, oda nem illő fekete kordonnal kerítettek el.

Az alsó szakasz lezárásával így már ténylegesen csak egy vendéglőn keresztül lehet kijutni a dunai panorámához ingyenesen. A közgyűlésen vita volt erről a vendéglátóhelyiségről is, amelynek 2025. október 31-ig van engedélye.

Az I. kerületi lakosok a Halászbástya felső részét eddig is ingyenesen látogathatták, de az nem derült ki, hogy az alsóval is ez lesz-e a helyzet.