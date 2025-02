A korábbi árstopos időszak tapasztalatai alapján a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) egyértelművé tette, nem támogatja újabb ármaximálás bevezetését.

A szervezet jelezte, fontosnak tartanák, hogy a kormány a szakmai szervezeteket vonja be a tárgyalásokba egy-egy ilyen döntés előtt – írja az Infostart.

Mint a lap fogalmazott:

levegőben lóghat az árstop újbóli bevezetése,

majd idézték Neubauer Katalint, a szövetség főtitkárát: „Bízunk benne, hogy mielőtt ilyen irányú szándékot nyilvánítana a kormány, azelőtt tudunk egyeztetni”.

Felidézte, a kereskedők a 2022 és 2024 közötti másfél éves időszakban markáns tapasztalatokat szereztek az ársapkákról. Akkor néhány hónap alatt már tisztán látszott, hogy a félelmeik valóra válnak, erősödött az import, de voltak olyan termékek, amelyekből jelentős áruhiány volt.

„Torzultak a termékpályák, és sajnos a termelésben is zavar keletkezett, mert azok az élelmiszerek, amelyek nem egy gyártósoron készülnek, hanem például élő állat testtája, teje vagy tojása, ott egyáltalán nem lehet ezeket a folyamatokat gombnyomásra változtatni”

– emelte ki az MNKSZ vezetője, rögzítve, mára világos, hogy a hatósági árplafon hosszú távon nem csökkentette az inflációt.

A főtitkár arra is kitért, az élelmiszerár-emelkedések hátterében az áll, hogy a béremelések megjelennek a kereskedők költségoldalán is, ugyanígy a drágább energia és a gyenge forint is. Hangsúlyozta, nem csupán a kereskedőkkel kell egyeztetni, hanem a feldolgozóipari, a termelői és a nagykereskedelmi beszállítói oldallal, partnerekkel is.

Neubauer Katalin leszögezte, a jövő héten lesz egy egyeztetésük a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM), és a tárgyalás egyik pontja az élelmiszerárak alakulása lesz.