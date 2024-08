A társadalmi egyeztetés lezárását követően szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel egyeztet a Belügyminisztérium 2024. augusztus 6-án az iskolai mobilhasználat tervezett szabályozásáról. A szakmai egyeztetés résztvevői: a Nemzeti Pedagógus Kar, a családszervezetek, a pedagógus szakszervezetek, és az egyházak közül egyedül véleményt megfogalmazó Magyarországi Református Egyház képviselői – közölte az MTI OS-sel a Belügyminisztérium.

Az iskolai mobiltelefon használat a világ minden országában számos kihívás elé állítja az oktatás egészét. Egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van az iskolai mobiltelefon használat, amely a tanárok munkáját is megnehezíti.

Több európai ország – Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia, Anglia – már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolából.

A házirendben fogják szabályozni

A Belügyminisztérium elsőként digitális konzultáció keretében kérte ki a tanárok, igazgatók véleményét az iskolai mobilhasználatról. A válaszadók többsége szerint az iskolai mobilozás eltereli a diákok figyelmét a tananyagról. Ezt követően kormányzati egyeztetés kezdődött a családszervezetekkel, az Országos Diáktanács tagjaival, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.

A vélemények összegzését követően született meg az a tervezet, amely megteremti a jogszabályi alapját az iskolai mobiltelefon használat szabályozásának. A tervezet társadalmi egyeztetése 2024. július végén zárult.

A tervezet lényege, hogy a gyermekek tanulási teljesítményének javítása érdekében az iskolák felhatalmazást kapnak, hogy az iskolai mobilhasználatot saját házirendjükben szabályozzák.

A diákoknak továbbra is lehetősége lesz mobiltelefonjuk használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel is kapcsolatba léphetnek, illetve amennyiben a tananyag elsajátításához indokolt a mobiltelefon használata, akkor azt a tanár engedélyével a tanórán is használhatják. A házirendek betartatásáról az egyes iskolának kell gondoskodniuk.