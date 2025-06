Ki kell okosítani a dolgozókat, hogy ne maradjunk le

Csak minden tizedik magyar munkavállaló ül be felnőttként az iskolapadba, pedig a posztszocialista országokban dupla ennyien szereznek 24 éves koruk után is új ismereteket, hívja fel a figyelmet a Munkaerőpiaci Tükör. Az OECD szerint a magyar felnőttek írás-olvasási és számolási készsége is átlag alatti.