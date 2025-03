Egyre többen buknak meg a B kategóriás forgalmi vizsgán – ez nem csak a vizsgázók benyomása, a statisztika is alátámasztja a negatív trendet – írja a HVG.

Amíg 2020 első három negyedévében még 50 százalék feletti volt a B kategóriás gyakorlati vizsga sikerességi mutató (VSM), addig 2024 négy negyedévéből háromban már a 42 százalékot sem érte el, sőt, az év utolsó három hónapjában a vizsgázók több mint 60 százaléka megbukott, írja a lap 11 általa kiválasztott autósiskola vizsga adatai alapján.

Sok minden más....a tanulók is megváltoztak

A szakoktatók ugyanolyan becsületesen végzik a munkájukat, a vizsgakövetelmények sem változtak meg, maga a közlekedés viszont igen – mondta Kingl László, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezetének (AVOSZ) elnöke. Elmondása szerint gyorsabban közlekedünk, mint korábban, mások az autók, és egyes szabályok is módosultak.

A bukásokban az is közrejátszhat, hogy megváltozott a tanulók összetétele, nem azokkal a képességekkel rendelkeznek, mint korábban. Az AVOSZ elnöke szerint a most vezetni tanuló generáció már a számítógépes világban nőtt fel, aminek rengeteg jó és rossz velejárója is van – utóbbiak közé tartozik az is, hogy motorikus képességeik kevésbé fejlettek, mint az előző nemzedékeknek.

Probléma az is, hogy a tanulók és a szüleik rögtön vizsgázni akarnak, amint megvan a törvényileg előírt 30 óra és 580 kilométer.

Ez azonban nem mindig elég az alapos felkészüléshez. Egy ügyesebb fiatal, lehet, hogy készen áll a vizsgára 30 óra után, de a többségnek 40-50 órára is szüksége van. A megfelelő számú tanórának azonban nemcsak a türelem szab gátat, hanem a szülők pénztárcája is.

A forgalmi vizsgák növekvő bukási aránya összetett kérdés a Kreszprofesszorként ismert Pető Attila szerint. A Youtube-on közel 100 ezres követővel rendelkező oktató szerint a bukások emelkedése egyértelműen tendenciális, de valójában pár százalékos változásról van szó. A bukások mellett az átlagos óraszámok is növekednek – tette hozzá Pető Attila, aki szerint ma átlagosan legalább 49 óra kell a jogosítvány megszerzéséhez, ebben pedig nem ritkán már 2-3 bukott vizsga is benne van. Az okok között szerepel szerinte a forgalom nagysága és összetettsége, amely elsősorban a Budapesten vizsgázóknak jelent problémát.