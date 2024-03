Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

2024. szeptember 1-jétől az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak – írta Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebookon. Hozzátette, hogy ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is. Korábban az Igazságügyi Minisztérium megerősítette, hogy az össze ősszel induló tanévtől igénybe vehető lesz majd ez a támogatás, de a részleteken még dolgoznak. Most Tuzson Bence is azt írta, hogy dolgoznak a részleteken és hamarosan újabb információkat jelent be.

Augusztus elején már felkerült a kormány honlapjára a jogosítványszerzés ingyenessé tételéről szóló rendelet, a végleges javaslatban viszont már a program indítási dátuma, a 2024/2025-ös tanév is szerepel.

A kormány eddig is támogatta a 20 év alatti fiatalok jogsiszerzését, utólag lehetett 25 ezer forintot visszaigényelni az Államkincstárnál a tanfolyam és a vizsga díjából.



Az EP-képviselők nem támogatták az idősek vezetői engedélyének érvényességi idejének csökkentését, hogy elkerüljék a hátrányos megkülönböztetést. A tapasztalatlan járművezetőknek pedig legalább kétéves próbaidőszakot kellene teljesíteniük. Változhatnak a jogosítványokra vonatkozó szabályokAz EP-képviselők nem támogatták az idősek vezetői engedélyének érvényességi idejének csökkentését, hogy elkerüljék a hátrányos megkülönböztetést. A tapasztalatlan járművezetőknek pedig legalább kétéves próbaidőszakot kellene teljesíteniük. Itt vannak a részletek >>>

A KSH adatai szerint 2022 végére 305 ezer forintba került a jogosítvány megszerzése, de igazából a félmillió forintot is meghaladja az összeg, amit el kell költeniük a tanulóknak a B kategóriás jogosítvány megszerzésére. Egy B kategóriás jogosítvány jelenleg mintegy félmillió forintba kerül.

A munkaerőpiaci aktivitás növelése, valamint a szállítmányozási és személyszállítási területen tapasztalható sofőrhiány enyhítése érdekében gépjárművezető képzési program indult 2024. március 1-jén. Az 1,7 milliárd forintnyi hazai forrásból megvalósuló programban több mint ezren szerezhetnek jogosítványt, ami érdemben hozzájárulhat a foglalkoztatás bővüléséhez, a közúti áru- és személyszállítás versenyképességének javulásához. Erről itt olvashat többet >>>

A kormány azt is meghirdette, hogy teherautóra, kamionra, buszra is lehet majd jogosítványt szerezni így, valamint a GKI-igazolvány költségeit is átvállalják. A feltétel legalább kétéves B kategóriás jogsi, egészségi alkalmasság és PÁV-határozat.