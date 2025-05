- Nagyon hektikus volt az év első öt hónapja. A privát piac nem igazán produkál szép számokat, ott inkább visszaesés tapasztalható. Mindent egybevetve stagnáló piacról beszélhetünk, enyhe növekedéssel – vázolta az importőrök és a magyar gépjárműpiac helyzetét László Richárd, a Toyota Central Europe – Hungary Kft. országigazgatója az Indamédia Automotive Summit konferenciáján.

A kerekasztal-beszélgetés során teljes volt az összhang az előadók között - ami nem csoda, márkafüggetlenül mindenki ugyanazt tapasztalja:

jóformán csak a flottavásárlások és a haszongépjármű-kereskedelem tartja szinten a magyar piacot.

Kiss Norbert, a Merkantil Bank Zrt. gépjármű-finanszírozási és autópark kezelési ügyvezető igazgatója annyiban optimista, hogy ebből a stagnálásból még óriási lendület is lehet, akár még sikeres évet is zárhatnak a végén.

Akadnak persze új belépők is a piacon, ám ők is egyelőre a stagnálást tapasztalják. A Genius Automotive például a legnagyobb kínai autóexportőr itthon – érzik, hogy gyorsítaniuk kell, ám leginkább a magánvásárlókban bíznak - árulta el Goldberger Mária ügyvezető igazgató.

- Kifejezetten unalmas a magyar piac, közben évek óta instabil, pedig 2022 gazdaságpolitikai szempontból pont úgy nem hasonlított 2023-ra, ahogy az sem 2024-re. Ráadásul most egy választási év előtt is állunk, ami kétségtelenül izgalmas lesz, ám a bizonytalanság nem csökken – érzékeltette a gondokat Andrew Prest, az AutoWallis Csoport nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnöke.

Az viszont jó látszik szerinte, sőt kirívó, hogy a magyar piac milyen szomorú képet fest, mennyivel kisebb, mint akár a többi régiós országé.

Csehországban ugyanannyian laknak és az autópiac az itteninek a duplája

– fűzte hozzá.

Andrew Prest, Goldberger Mária, Kiss Norbert, Kővágó-Laky Andrea Kép: Economx

Mivel lehet ösztönözni a vásárlókat?

- Csodák nincsenek: a finanszírozás drága, kamatkörnyezet romlott, még úgy is, hogy a legtöbb márka igyekszik ezt valahogy kompenzálni – foglalta össze László Richárd. Rámutatott: az átlagára a kocsiknak megemelkedett,

7 - 8 millió alatt nem nagyon nehéz autót vásárolni, finanszírozás nélkül nehéz szinten maradni.

- A kulcskérdés a fizetőképes kereslet, a bizonytalanság eltűnése – csatlakozott az elhangzottakhoz Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója. Szerinte a Covid, majd a chiphiány, végül a magas kamatkörnyezet kihívást jelentett mindenkinek. Jelenleg a 900 ezres használtautó-piac mellett van egy 150 ezres újautó-piac. Ráadásul közel annyi használtat hoznak be külföldről, mint amennyit mi összesen eladunk. Jelezte, hogy a mostani finanszírozási környezet sem kedvez a magánvásárlóknak.

- Hiába kezdett mindenki akciózni 2023-ban, már tavaly év végén látszott, hogy ez tarthatatlan, nem lehet fokozni. Hiába nyújtottak rengeteg kedvezményt, nem lehet több vásárlót bevonzani – csatlakozott Kiss Norbert, a Merkantil ügyvezetője.

A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott az is, hogy a legnagyobb hátráltató tényező, hogy

Magyarországon a fizetések nem emelkednek olyan arányban, mint az autóárak.

Kína letarol mindent?

- Miközben beütött az infláció, ennél is magasabb árat szeretnének a gyárak is – mondta Andrew Prest. Kicsit visszakalandozva a múltba emlékeztetett, hogy évtizedeken keresztül a megszokott márkák uralták a piacot, ritkán jöttek új szereplők. Ám most már itt vannak a kínaiak, akik olcsón gyártanak, olcsón hoznak terméket, és nincs visszaút – mindig jönni fognak. Tizenegy-néhány kínai gyártó akar ide jönni. Mindegyiknek van 3-4-5 márkája egyenként.

Brutális verseny jön a kínai barátainknak köszönhetően..

Az AutoWallis-főnök szerint érdemes figyelni, ami Kínában történik. 20 hónap alatt hoznak létre egy autót, ami három év alatt kifut a szalonból.

Ez feladja a leckét.

A magyarországi Ford-vezér szerint közben motorizáció igencsak gyerekcipőben jár itthon, uniós szinten a harmadik legalacsonyabb. Gazdasági stabilizáció kell, a bizonytalanság eltűnése – hangoztatta Kővágó-Laky Andrea.

Elektromos autó – még mindig elérhetetlennek tűnő álom

A károsanyag-kibocsátás szigorítása nagy terhet jelent a gyáraknak. Ám az elektromos technika továbbra is drága, nem a magánvásárlóknak kedvez – derült ki az elhangzottakból, ahogy az is, hogy a potenciál ennek ellenére ott van, viszont azt kevesen gondolják, hogy hamar be fog következni.

Továbbra is ott a dilemma a fizetőképes vásárlók körében, hogy melyik a nyerő technológia. Az exportőrök abban is egyetértettek, hogy egyáltalán nem fut fel olyan gyorsan az elektrifikáció, mint arra eredetileg számítottak. Az eladott autóknak csupán 7 százaléka elektromos Magyarországon, ami nagyon kevés. Ha nincs komolyabb stimuláció, netán állami ösztönző – ami jelenleg csak a cégeknek jár – a többség szerint marad ez a lassú dinamika.