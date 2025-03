Emlékezetes, nemrégiben Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, hogy az Egyesült Államok el akarja foglalni a szigetet. A stratégiai fekvésű, nyersanyagokban gazdag területre már első elnöki ciklusa idején is szemet vetett a politikus. A dán és a grönlandi kormány ahogy akkor, úgy most is határozottan visszautasította az ajánlatot. Szatirikus reakció is jött a trumpi ötletre; ugyanakkor be is keményítettek , meggátolandó a Trump felőli esetleges befolyásolási kísérleteket.