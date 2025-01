Grönland szigete 1814 óta áll dán fennhatóság alatt, és a sziget lakosai az önrendelkezés jegyében 1979-ben alapították meg saját parlamentjüket, majd 2009-ben széles körű autonómiát kaptak Dániától – de nem függetlenséget.

Hajózhatóvá válnak a tengeri útvonalak

Az Északi-sark térségében fekvő sziget stratégiai jelentőségét földrajzi elhelyezkedése és a térségben található gazdag – jórészt még feltáratlan – nyersanyag-lelőhelyek adják. Nagy mennyiségben találhatók meg az információ-technológiai, gépjármű- és űriparban felhasznált ritkaföldfémek, nemesfémek (arany, ezüst, réz, ólom, cink), urán, grafit, márvány, valamint szénhidrogének, azaz szén és kőolaj. Ugyancsak fontosak a térség halban gazdag vizeinek halászati lehetőségei.

Nuuk, korábban Godthab, Grönland fővárosa és legnépesebb városa, amely a Dán Királyság autonóm területe. Nuukban található Grönland lakosságának egyharmada, 2024 januárjában közel 20 ezren éltek itt. Kép: Getty Images

Az amerikai érdeklődést azonban Grönland földrajzi elhelyezkedése már évtizedekkel ezelőtt felkeltette, ugyanis az Észak-sark, a sarkkör, illetve az észak-amerikai kontinentális térség hozzáférhetősége, ezáltal pedig mind biztonsága, mind kereskedelmi lehetőségei szempontjából nagy jelentőséggel bír. Éppen ezért 1951-ben, a hidegháború egyik legforróbb időszakában – a NATO megalapítása előtt 2 évvel – éppen az Egyesült Államok kötött megállapodást Dániával, hogy külső támadással (mondjuk szovjet katonai jelenléttel) szemben megvédi Grönlandot.

Az ugyanis amerikai érdek, hogy az Atlanti- és Csendes-óceánok két „pajzsa” mellett északról is védve legyen, és ezt a 21. századig a zord klimatikus viszonyok, a távolság és a minimális katonai jelenlét biztosítani tudta Grönland felől is



– hangsúlyozta az Economxnak az NKE John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Csiki Varga Tamás hozzátette, hogy a Trump által egyébként hevesen tagadott klímaváltozás hatására az Északi-sark térsége a globális átlagnál jóval gyorsabban melegszik, és a térség tengereinek jégtakarója az előrejelzések szerint nem csupán csökken, de a 2030-as évekre akár az év nagy részében annyira lecsökkenhet, hogy hajózhatóvá válik két, vagy akár mindhárom fő tengeri útvonal:

az északnyugati átjáró Alaszka, Kanada és Grönland partjai mentén,

Alaszka, Kanada és Grönland partjai mentén, az északkeleti átjáró Oroszország északi partvonala mentén,

Oroszország északi partvonala mentén, valamint a transzpoláris hajózási útvonal az Északi-sarkon keresztül Grönland és Izland közelében.

Amennyiben ezek biztonságosan hajózhatók lesznek, jelentősen lerövidül a kínai tengeri kereskedelmi szállítási útvonal Európa felé, és a szibériai szénhidrogén-lelőhelyek is könnyebben bekapcsolhatók lennének a nemzetközi kereskedelembe – például Kínával, ha a megfelelő kitermelési technológia rendelkezésre áll.

Vigyázó szemek: Mette Frederiksen dán miniszterelnök (jobbra) és Mute B. Egede, a Naalakkersuisut elnöke sajtótájékoztatón vesz részt a miniszterelnöki hivatal tükörtermében, a koppenhágai Christiansborgban 2025. január 10-én, pénteken. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS Kép: Reuters

A szakértő szerint ennek hatására nem lehet csodálkozni azon, hogy az Északi-sark egyre inkább a nagyhatalmi és regionális versengés egyik új fókuszpontjává válik. Oroszország több, mint egy évtizede fejleszti jégtörő flottáját és stratégiai kérdésként kezeli az északi-sarkvidék térségében a katonai jelenlétet, amit hosszú tengeri határa önmagában is indokol. Szinte minden sarkköri országgal területi vitában áll a kontinentális talapzat hovatartozása, így a tengeri határok és kitermelési jogok tekintetében.

Ráadásul miközben jog szerint csak a térségben elhelyezkedő országok számítanak „északi-sarki” országoknak, és ezáltal formálhatnak jogot területekre, nyersanyagokra, kitermelésre,

a több ezer kilométerre fekvő és a térségben semmilyen területtel nem rendelkező Kína is heves érdeklődéssel fordul a sarkvidék felé.

2018-ban meghirdette a „Sarkköri Selyemút” (Polar Silk Road) kezdeményezést, ami elsődlegesen kereskedelmi érdekeit szolgálja, de a potenciális infrastrukturális befektetések és kitermelési lehetőségek ugyanúgy mozgatják.

Emberek sorban állnak, hogy szavazhassanak a választáson a grönlandi Nuukban lévő Inussivik csarnokban, 2021. április 6. Emil Helms/Ritzau Scanpix/via REUTERS Kép: Reuters

Napjainkban az 57 ezer lakosú sziget továbbra is dán fennhatóság alatt áll, kül- és biztonságpolitikáját is Koppenhágában határozzák meg. Ugyanakkor a 2009-es dán-grönlandi szerződés rögzíti, hogy népszavazás dönthet az elszakadásról. Ehhez képest a sziget politikai vezetői többször is megfogalmaztak függetlenedési szándékot, miközben a lakosság túlnyomó többsége dán állampolgár, kis része pedig helyi „bennszülött” lakos, mint Alaszkában az inuit népcsoport. Ez politikai téren teremt némi mozgásteret a grönlandiaknak, és felhasználható lehet Trump terveihez is – húzta alá Csiki Varga Tamás.

Mit tehet Trump?

Mint oly sokszor, amikor a hangos politikai kommunikáció hangsúlyosabb szerepet kap a nemzetközi politikában, mint a megfontolt diplomácia, ebben az esetben is különbséget kell tennünk a „lehetséges” és az „életszerű”, még inkább a „valószínű” esetek között – hívta fel a figyelmet rá a szakértő, ugyanis az Egyesült Államoknak a legerősebb katonai és gazdasági hatalomként, az északi-sarkköri államok legbefolyásosabb tagjaként nagyon sok lehetősége van arra, hogy az akaratát keresztül vigye egy ilyen ügyben – mind a sokkal kisebb, gyengébb, kevésbé befolyásos Dániával, mind a grönlandi lakossággal szemben.

Miközben Donald Trump nyilatkozataiban még azt sem zárta ki, hogy akár katonai erővel is érvényt szerezzen akaratának Grönlanddal és a Panama-csatornával kapcsolatban, ez egy kis valószínűségű forgatókönyv. Leginkább azért, mert Grönlandon lényegében nem található érdemi dán katonai erő, így egy egyszerű légi és tengeri csapatszállítással „megszállhatók” a sziget lakható részei, települései.

Hovatovább, már most is több az amerikai katonai jelenlét, mint a dán vagy a helyi: a sziget északi részén, az Északi-sarktól 1500 kilométer távolságra található Pituffik Légibázison 200 amerikai katona és 450 egyéb feladatot ellátó szerződött állomány állomásozik. Itt található ugyanis az észak-amerikai rakétavédelmi korai előrejelző rendszerének (NORAD) egyik állomása, egy műhold-, és egy az űrt megfigyelő parancsnokság is.

– hangsúlyozta Csiki Varga Tamás, aki a történelmi példák alapján úgy látja, hogy a Trump első elnöksége idején felvetett gazdasági megoldás, miszerint megveszi a szigetet, nemcsak Trump üzletemberi szemléletére támaszkodik, hanem az amerikai történelem egyes fejezeteire is, hiszen az Egyesült Államok jelenlegi területének jelentős részét nem katonai erővel hódította meg, hanem megvásárolta.

Louisianát (amely nem egyezik meg a mai szövetségi állam területével, hanem a Mississippitől nyugatra fekvő jelenlegi 13 szövetségi állam területének nagy részét jelentette) Franciaországtól 1803-ban mai áron 416 millió dollárért,

Alaszkát pedig Oroszországtól 1867-ben mai áron 150 millió dollárért.

A grönlandi Pituffik űrbázis (korábban Thule légibázis) látványa 2023. október 4-én. Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS Kép: Reuters



Trump felvetésére a dán válasz 2019-ben és 2024-ben is kategorikus „nem” volt. Sőt, már, 1946-ban, amikor Harry S. Truman elnök a második világháborút frissen megnyerve tette fel ezt a kérdést és (akkor) 100 millió dollárt ajánlott a szigetért aranyban Dániának, őt is elutasították.

A szakértő szerint Grönland „megvásárlása” éppoly kevésbé tűnik életszerűnek, mint az egyoldalú katonai megszállás – ha másért nem, hát amiatt, mert a sziget nyersanyag-készleteinek értékét felbecsülni is nehéz lenne, és dollár trilliókra rúgna, miközben a stratégiai elhelyezkedést és biztonságot nem is lehet pénzre átszámítani.

Mik lehetnek a forgatókönyvek és azok nemzetközi hatása?

Politikailag a 2009-es dán-grönlandi megállapodás értelmében van lehetőség az elszakadásra Dániától, és ennek lehet társadalmi támogatottsága is. Csiki Varga Tamás szerint a legvalószínűbb forgatókönyvnek jelenleg ezért azt tekinthetjük, hogy

ez napirendre kerül népszavazásként, mégpedig az április 6-án egyébként is esedékes grönlandi parlamenti választáshoz kapcsolva. Amennyiben 2025 tavaszán Grönland a függetlenedés mellett dönt, és Dánia ezt elfogadja, új helyzet áll elő, újabb kérdésekkel.

Fontos kérdés, hogy a függetlenné váló Grönland ezzel elveszti-e EU- és NATO-tagságát, ezzel együtt pedig a védelmi, biztonsági, szolidaritási garanciákat – azaz „magára marad” –, és újra kell-e futtatnia a csatlakozási folyamatot? Vélhetően igen. Amennyiben Grönland kikerül ezekből a nemzetközi szervezetekből, a kérdés továbbra is nyitott marad, hogy mit tud/akar kezdeni vele az Egyesült Államok, immár szuverén független államként.

Inuit férfi szánhúzó kutyáival, nézi az óceánt Kép: Getty Images



Grönland de facto katonai megszállása katonai agressziónak minősülne a nemzetközi jog szerint. A szakértő szerint ez ugyanaz a kategória, mint amit Oroszország Ukrajnával szemben 2014-ben, majd 2022 óta is elkövet. Ennek megfelelően a várható reakciók miatt Washington ilyen lépést nem tenne.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a reakciók körében nem csupán arra érdemes gondolni, hogy a nemzetközi közösség, vagy az ENSZ és az Európai Unió elítélné a nemzetközi jog nyílt megsértését, hanem arra is, hogy egy ilyen esetet követően minden nagyhatalom szabadon mondhatná azt, hogy ezek a nemzetközi szabályok már nem számítanak, hiszen az ezeket lefektető Egyesült Államok is lábbal tiporja őket. Ennek nyomán pedig rögtön „jogszerűnek” tekintenék a területi viták és érdekszféra-konfliktusok katonai erővel történő rendezését.

Egy helyi lakos fényképet készít Donald Trump Jr. amerikai üzletemberrel 2025. január 7-én a grönlandi Nuukban, miután a következő amerikai elnök fia magánlátogatást tett Grönlandon. Kép: Reuters

Csak hogy néhány nyilvánvaló példát említsünk:

Kína teljes nyíltsággal megszállhatná a Dél-kínai-tenger és a Japán-tenger vitatott területeit, megpróbálhatná Tajvan bekebelezését;

Oroszország nemcsak Ukrajnával, de Finnországgal vagy a balti államokkal szemben is területi követeléseket fogalmazhatna meg, aminek katonai erővel próbálna érvényt szerezni.

Ugyanilyen logika mentén nemcsak a nagyhatalmak, hanem a kisebb országok is megpróbálhatnák katonai erővel érvényre juttatni érdekeiket egy gyengébb féllel szemben, és minden vegyes lakosságú terület esetében felélénkülnének a feszültségek, így a Balkánon, Közép-Ázsiában, Afrikában – de még akár Közép-Európában is. Egy katonai megoldás tehát igen veszélyes precedens értékű dominót döntene el.

Csiki Varga Tamás szerint a reálisabb forgatókönyvek közül a politikai forgatókönyv – függetlenségi népszavazás és elszakadás – első lépésben tulajdonképpen dán belügy lenne.

Ezt követően azonban Grönland kormányának szuverén döntéseitől függene, milyen szoros viszonyt ápolna az Egyesült Államokkal.

Annak semmilyen akadálya nincs, hogy az amerikai katonai-védelmi jelenlétet egy kétoldalú szerződés részeként megnöveljék a szigeten, de ez amerikai politikai, jogi, gazdasági fennhatóságot nem teremtene. Ezeket azzal lehetne megszerezni, ha Grönland egyfajta amerikai protektorátussá válna – azaz olyan országgá, amelyet egy másik kormányoz

– hangsúlyozta a szakértő.

Dán hajó Grönland partjainál, a Disko-sziget közelében Kép: AFP , Odd Andersen

Felhívta rá a figyelmet, hogy történelmileg a 19-20. században a világ számos részén hoztak létre ilyen protektorátusokat – általában gyarmatosító hatalmak, katonai megszállással egybekötve –, de ez sokszor csak ideiglenes volt, ameddig a katonai megszállást fenn tudták tartani, majd az 1970-es évekre ez a gyakorlat lényegében mindenhol megszűnt, ahogy a gyarmatok is elnyerték függetlenségüket, és minden területet szuverén országok vettek birtokba.

Az Egyesült Államok történetében Kuba (1902-1932), Panama (1903-1941) és Haiti (1915-1936) voltak ilyen protektorátusok.

Ez azonban a nemzetközi jog mai keretei között nem lenne megvalósítható csak a már említett katonai agresszióval.

Elvben annak is fennáll a lehetősége, hogy a függetlenné vált Grönland lakosságának felajánlják a csatlakozást az Egyesült Államokhoz. Szövetségi államként az Amerikai Egyesült Államok bővítésére is van lehetőség –, amire utoljára 1959-ben Alaszka és Hawaii esetében volt példa. Itt a kérdés az, hogy elég vonzó-e a helyi lakosságnak ez az új kötődés és identitás?

– állapította meg érdeklődésünkre Csiki Varga Tamás.

Véleménye szerint, tekintettel arra, hogy még a modern amerikai történelemben is számos visszásság övezi az őshonos közösségek, például a már említett alaszkai inuitok helyzetét, ami intő példa lehet Grönland számára is, az Amerikához csatlakozást nem biztos, hogy széleskörű támogatás övezné.

A Nuuktól mintegy 80 km-re délre fekvő Sermeq-gleccser olvadása látható ezen a Grönland fölött készült légi felvételen, 2021. szeptember 11-én. Kép: Reuters , Hannibal Hanschke

Amennyiben Grönland valamilyen módon amerikai fennhatóság alá kerülne – ebben a fent vázolt politikai forgatókönyv tűnik a legreálisabbnak, még ha jelenleg nem is valószínűnek –, akkor

katonailag viszonylag gyorsan meg lehetne erősíteni az amerikai jelenlétet, mert ez jelenleg közvetlen fenyegetés híján még nem igényel komoly erőfeszítést. A gazdasági lehetőségek kiaknázása azonban már dollár tízmilliárdokban számolható befektetést igényelne,

mert az éghajlatváltozás ugyan hozzáférhetővé tehet számos területet, de kitermelő infrastruktúra nem nő magától, és a klimatikus viszonyok is szélsőségesek maradnak a következő évtizedben – fűzte hozzá a szakértő.