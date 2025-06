A brit Man-sziget délnyugati partjainál, az Ír-tengeren található a Calf of Man, egy 600 hektáros, szinte érintetlen sziget, amely évente mindössze májustól szeptemberig nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

A Calf of Man eléréséhez kis hajók indulnak a Meayll-félszigeten fekvő Port Erinből és Port St. Maryből, de az utazás igencsak időjárás- és ár-apály függő, így a sziget gyakran hetekre is megközelíthetetlenné válik.

A látogatók két romos világítótoronyra, lenyűgöző sziklaszirtekre és gazdag élővilágra számíthatnak itt. A part mentén gyakran tűnnek fel fókák, delfinek, sőt, akár 12 méteres cetcápák is

A sziget szinte lakatlan, kivéve a két természetvédelmi felügyelőt és a két időszakosan ott dolgozó önkéntest, akik márciustól novemberig felügyelik a madármegfigyelő központot. Ezeken a hónapokon kívül a szigeten senki sem tartózkodik.

A látogatók számára egy nyolc fő befogadására alkalmas hostelt alakítottak ki, de a szállás igénybevételét – nehéz megközelíthetősége miatt – csak jó fizikai állapotú vendégeknek ajánlják.

A Calf of Man nemcsak lenyűgöző természeti szépségei, hanem történelmi jelentősége miatt is érdekes: évszázadokon át szolgált menedékként remetéknek, szerzeteseknek, juhpászotoroknak, világítótorony-őröknek, sőt, szökött raboknak is. Ma a sziget a madárpopulációk megfigyelésének és regenerációjának egyik központja.

Az elmúlt évszázadokban egyébként számos tulajdonos próbálta megszelídíteni a vad szigetet. Egyikük Francis Jeffrey Dickens, az angol regényíró, Charles Dickens fia volt, aki végül 1939-ben az államnak ajándékozta a szigetet, hogy természetvédelmi területként őrizzék meg. A terület tulajdonjoga ezután került a Man-szigeti nemzeti örökségvédelemhez.