Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdai választással kapcsolatos tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az orosz erők legfőbb célja jelenleg a frontvonal mélyebbre tolása. Javaslatként vetette fel egy „demilitarizált övezet” létrehozását is, ahonnan az orosz városok nincsenek elérhető távolságban, se a tüzérségi berendezések, se a külföldi gyártmányú nagyobb hatótávolságú rendszerekkel szemben.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőintézet azonban határozottan állítja, hogy a célkitűzés érthetetlen és komolytalan, főleg addig, amíg létezik egy független és harcképes Ukrajna — írja a Portfolio.

A legfőbb problémát az jelenti, hogy Oroszország minden újonnan magához csatolt területtel egyre több és egyre távolabbi „katonai létesítmények nélküli” övezeteket akar majd telepíteni.

Egy orosz nacionalista blogger részletesen ismertette a területekkel kapcsolatos elképzeléseit. Szerinte Odesszát és Mikalojivot kéne először elfoglalni ahhoz, hogy Krímet ne fenyegesse veszély. Továbbá Donyeckben a Szlovjanszk-Kramatorszk-vonalat kéne meghódítani, ám ez sem lenne elég tovább kéne menni, hiszen ebben az esetben Szlovjanszk lenne örök frontváros.

A kérdés többek között azért is merült fel, mert a korábban lezuhant IL-76-os katonai géppel kapcsolatban Putyin azt állította, hogy amerikai patriot légvédelmi rendszere lőtte ki. A repülőgép Oroszország szerint ukrán hadifoglyokat szállított, ám Zelenszkijék az eset óta nem ismerték el a történteket. Az orosz elnök úgy nyilatkozott, hogy a nyugati média el akarja hallgatni az esetet.