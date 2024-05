Szorul a hurok a fogyasztók nyaka körül az Egyesült Államokban. A legfrissebb adatok szerint az infláció miatt már nem csak a luxuscikkek fogyasztásából kellett visszavenniük az amerikaiaknak, de már az otthonok felújítására, vagy ház körüli projektekre sem tudnak annyit költeni, mint korábban.

Csökkennek az eladások

A héten tette közzé negyedéves gyorsjelentését a világ legnagyobb otthonfelújítási kiskereskedelmi lánca, a Home Depot.

A szerszámokat, építkezéshez használatos termékeket, készülékeket, valamint felújításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínáló cég árbevétele 2024 első három hónapjában éves alapon 2,3 százalékkal csökkent és összesen 36,4 milliárd dollárt tett ki. A vállalat adózási utáni eredménye 3,6 milliárd dollár volt, ami 8 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az egy részvényre eső nyereség mutatója is messze elmaradt a 2023-as adatokhoz képest, 3,82 dollárról 3,63 dollárra csökkent.

Szinte minden eladásokra vonatkozó mutatóban gyengébben teljesített a vállalat tavalyhoz képest, a vásárlási tranzakciók száma 1 százalékkal esett vissza, ráadásul tranzakciónként is kevesebbet költöttek a vásárlók. Az üzletek területegységre eső eladásai is 3,4 százalékkal csökkentek.

A Home Depot–nak ráadásul az apadó bevételek mellett növekvő kiadásokkal is számolnia kellett, az eladásokhoz kapcsolódó általános és adminisztratív költségek mellett az adósságaik után fizetett kamatkiadások is emelkedtek.

A vezetőség próbált magyarázkodni

Ted Decker, a vállalat ügyvezető igazgatója nyilatkozatában igyekezett eltussolni a problémákat.

A vezető szerint a csapata magas szinten teljesített a negyedévben, és a Home Depot növelni tudta a piaci részesedését. Ugyan az időjárás rányomta a bélyegét a negyedévre (Amerikában sok térségben a vártnál hosszabb lett a téli időszak és kitartott a hideg idő), és a fogyasztók is jelentősen visszavettek a nagyobb otthoni projektekből, de Decker felkészültnek érzi a vállalatot az elkövetkezendő időszakra.

Megerősítették az éves várakozásokat

A gyenge első negyedév ellenére a Home Depot gyorsjelentésében megerősítette a 2024–re vonatkozó korábbi előrejelzéseit.

A vállalat úgy számol, hogy teljes eladásait egy százalékkal tudja majd növelni, amely részben a tervben lévő 12 új üzlet megnyitásának tudható majd be, ugyanis a már meglévő helyszíneken egy százalékos visszaesésre számítanak. A cég jelenleg több, mint 2300 üzletet üzemeltet, és majdnem félmillió alkalmazottal rendelkeznek.

Az inflációs jelentés és kiskereskedelem

Szerdán érkezik a hét legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye, az amerikai inflációs jelentés, a várakozásokat korábbi cikkünkben elemeztük. A riport nagy hatással lesz az amerikai jegybank szerepét betöltő FED kamatdöntésére, jelenleg az egész világ árgus szemekkel figyeli, hogy a Jerome Powell vezette Federal Reserve mikor kezdi meg kamatcsökkentő ciklusát, ami az egyre szorosabb keretek közé szorított egész világ gazdaságában hozhat enyhülést, fellendülést.

Sok szakértő szerint azonban az átlag amerikai fogyasztók vásárlási szokásai pontosabb képet mutatnak a gazdaság állapotáról, mint a hivatalos inflációs jelentések. A vállalati adatok alapján pedig egyre szűkebbre húzzák a vásárlók a pénztárcájukat: a Home Depot mellett korábban olyan lakossági fogyasztásra építő nagy cégek jelentettek visszaesést, mint a Starbucks, a Netflix, az Uber, az eBay, vagy a Shopify.

A fogyasztói szokásokba a héten újabb betekintést kaphatunk a világ legnagyobb kiskereskedelmi cége, a Walmart gyorsjelentése alapján, míg jövő héten a Home Depot riválisa, a Lowe’s, illetve a másik óriás üzletlánc, a Target pénzügyei látnak majd napvilágot.