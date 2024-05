A Laurel Kft. a minap mutatta be retailkonferenciáján, hogyan is fognak működni a távirányítású boltok. A cég közleménye szerint a használatukhoz egy mobilapplikációra lesz szükség, amelynek letöltésekor meg kell adni a személyes adatainkat, amelyet egy fényképes igazolvánnyal is alá kell támasztanunk.

Ezek alapján az alkalmazás egy egyedi, egyszer használatos QR-kódot hoz létre, amellyel beléphetünk az üzletbe, ahol a megszokott módon vásárolhatunk.

Az alkalmazás egy egyedi, egyszer használatos QR-kódot hoz létre, amellyel beléphetünk az üzletbe Kép: Laurel Kft.

Személyzet nélküli üzemben az önkiszolgáló pénztáraknál fizethetünk, melyhez szintén használnunk kell az azonosító QR-kódunkat. Ahhoz pedig, hogy a boltot elhagyhassuk, be kell olvasnunk a kapott blokkot a kijáratnál – ismertette a rendszer működését Bessenyei Attila, a Laurel ügyvezetője.

Mindez azt jelenti, hogy aki személyzet nélküli üzemmódban tartózkodik a boltban, az eleve azonosítva van, ugyanakkor még ezen felül is egy összetett, mesterséges intelligenciával ellátott rendszer is ügyfel a biztonságra, amely felismeri és jelzi a távfelügyeletnek a gyanús és szokatlan vevői mozdulatokat a kameraképek segítségével.

A távfelügyeleten tartózkodó munkatárs egyszerre több boltot is felügyel, és bármilyen vészhelyzet esetén közbe tud avatkozni, mivel nemcsak videó, hanem hangkapcsolatban is van az üzlettel, így bármikor a vásárlók rendelkezésére tud állni.

Az üzletekbe személyzet nélküli módban csak nagykorúak léphetnek be, így a rendszer az alkoholos italok kérdését is megoldja. Bessenyei Attila hozzátette, hogy a megoldást már meglévő, 3-500 négyzetméteres alapterületű boltokra is alkalmazni lehet.