Az amerikai fogyasztói árak a vártnál kisebb mértékben emelkedtek áprilisban, ami arra utal, hogy az infláció a második negyedév elején ismét csökkenő tendenciát mutatott. Ez megerősítette a közelgő kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat.

Az amerikai fogyasztói árindex 0,3 százalékkal emelkedett a múlt hónapban a márciusi és februári 0,4 százalékos emelkedés után. Az áprilisig tartó 12 hónapban a fogyasztói árindex 3,4 százalékkal emelkedett a márciusi 3,5 százalékos emelkedés után. A fogyasztói árak éves növekedése a 2022. júniusi 9,1 százalékos csúcsról egy ideig folyamatosan csökkent, azonban ez a kedvező trend az előző hónapokban megfordulni látszott, s a pénzromlás üteme az erős amerikai belföldi kereslet miatt ismét gyorsulni kezdett az év elején. Ezt kísérte eközben az év eleje óta a jegybakárok a részéről egyfajta kommunikációs fordulat is, amely szerint megvan annak a lehetősége is, hogy a magasabb amerikai kamatok hosszabb időn át való fennmaradására is megvan az esély.

Az inflációt az előző hónapokban az olyan szolgáltatások, mint a gépjármű-biztosítás, a lakhatás és az egészségügy szolgáltatók áremelései hajtották. A szakértők abban reménykedtek, hogy a negyedévben csökken, és az árak fokozatosan a Federal Reserve 2 százalékos célértéke felé mozdulnak el a munkaerőpiac enyhe gyengülésével párhuzamosan.

A volatilis élelmiszer- és energiakomponensek nélkül a fogyasztói árindex 0,3 százalékkal emelkedett áprilisban a márciusi 0,4 százalékot követően. Az áprilisig tartó 12 hónap során a maginfláció 3,6 százalék volt. Ez 2021 áprilisa óta a legkisebb éves növekedést jelentette, és minimális csökkenés a márciusi 3,8 százalékhoz képest.

A Bank of America friss alapkezelői felmérése szerint a befektetők többsége meg van győződve arról, hogy valamikor a közeljövőben megindulhat végre a Fed részéről a kamatcsökkentés. Az első vágásra az idei harmadik negyedévben a szereplők 43 százaléka számított, a negyedik negyedévet 39 százalék tartotta valószínűnek. Mindössze 14 százalék volt azok aránya, akik szerint erre csak 2025-ben kerül sor. A felmérésről bővebben itt írtunk.

Ráadásul nem csak egy, hanem inkább több vágásban reménykedtek. A következő 12 hónap során 43 s százalék szerint lehet két kamatcsökkentés, 33 százalék gondolta azt, hogy 3 vagy akár több kamatcsökkentés is lehetséges ezen az időtávon. Fontos megjegyezni, hogy az infláció tartósan magasan ragadását látták a szereplők továbbra is a legnagyobb piacokat fenyegető általános kockázatnak.

A Reuters közgazdászok körében előzetes felmérése szerint az elemzők átlagosan 3,4 százalékra várták az áprilisi fogyasztói árindexet. Kedden Jerome Powell Fed-elnök egy amszterdami eseményen megismételte, hogy szerinte a Fed következő lépése nem valószínű, hogy kamatemelés lesz. Azt is mondta, hogy továbbra is arra számít, hogy az infláció 2024 folyamán lehűl, bár az ebbe vetett bizalma csökkent, miután az első negyedévben az árak az előre jelzettnél gyorsabban emelkedtek.

A Fed határidős ügyletek azt mutatják, hogy a piac az LSEG adatai szerint idén mintegy 40 bázispontos monetáris politikai enyhítésre számít. Ehhez képest januárban több mint 150 bázispontot áraztak be. Azt, hogy mennyire csökkent a piac bizalma az év eleje óta jól mutatja a júniusi kamattartásról szóló Fed döntés valószínűségének folyamatos emelkedése is.

Első reakcióként a piac örült az adatoknak, az S&P 500-as index határidős jegyzései a jelentés közzététele után mintegy 0,4 százalékkal emelkedtek. Eközben a hosszabb lejáratú államkötvények hozama 0,1 százalékkal csökkent.