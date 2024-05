Meglőtték Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnököt a kormányülés után Handlován (Nyitrabányán), akit a történtek után kórházba kellett szállítani – adott hírt róla a TASR hírügynökség alapján a Parameter.

A lövések a kultúrház előtt dördültek el, ahol a kihelyezett kormányülés zajlott. Ficót akkor érte a találat, amikor az ülés után odalépett az épület előtt gyülekező emberekhez. A miniszterelnök a lövés után a földre zuhant. A biztonsági őrök az autóba tették és elindultak vele a kórház felé.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a támadás helyszínét lezárták, a kultúrház épületét pedig kiürítették.

A történtek miatt a parlamenti ülést félbeszakították.

A Plus7Dní információi szerint Ficót a mellkasán és gyomrán érték a lövések. A lövések azután dördültek el, amikor a kormányülés végével Fico az emberek közé ment. Ekkor valaki azt kiabálta, „Robo, gyere ide”. Úgy tűnt, a kormányfő épp kezet fogott volna valakivel, amikor eldördült a lövés.

A helyszínen három–négy lövést lehetett hallani. A Denník N-nek nyilatkozó egyik szemtanú látta, amint Fico a földre esik, ezután már csak véres sérülést látott a kormányfő mellkasán és fején. Hogy a sérülések milyen súlyosak voltak, nem tudta megállapítani.

„Mély megdöbbenéssel értesültem a Robert Fico barátomat ért szörnyű támadásról. Imádkozunk a mielőbbi felépüléséért” – reagált Orbán Viktor a Robert Fico, szlovák miniszterelnök elleni merényletre a közösségi oldalán.

A merénylet óta felgyorsultak a politikai események északi szomszédunknál. Az Új Szó tudósítása alapján a következő fontos fejlemények történtek fordított időrendben:

16:47 – Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő is sokkolónak nevezte a támadás hírét, Ficónak mielőbbi felépülést kívántak.

16:39 – „Félelmetesnek” nevezte a Robert Fico elleni támadást Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

16:28 – Eduard Chmelár, a miniszterelnök tanácsadója szerint a merénylet Szlovákia modernkori történelmének legrosszabb helyzetét eredményezte, s hogy ez a felkorbácsolt légkör és a társadalom polarizációjának következménye. Pozitívan értékelte, hogy az ellenzék lemondta a mára tervezett tüntetést.

16:27 – Petr Pavel cseh elnök szerint a Fico elleni támadásnak figyelmeztető jelnek kell lennie arra, hogy hová vezethet a társadalomban elmélyülő agresszió. „A Robert Fico elleni támadás egyértelműen elítélendő, bármilyen indítékkal is történt”.

16:25 – Délután öt órakor sajtótájékoztatót tart a belügyi és az egészségügyi tárca, valamint országos rendőrfőkapitány Besztercebányán.

16:24 – Rishi Sunak brit miniszterelnök is kifejezte döbbenetét a „szörnyűk hírek” hallatán.

16:23 – A Magyar Szövetség is elítélte a miniszterelnök elleni támadást, mielőbbi felépülést kívánt. „A Magyar Szövetség megrendüléssel értesült a miniszterelnököt ért merényletről. Az erőszak és a polarizáció nem a helyes út, mivel az erőszak csak újabb erőszakot szül. Ennek minden formáját mélységesen elítéljük és közösen, egységesen kell küzdeni ellene. Robert Ficónak mielőbbi felépülést kívánunk!” – írták a nyilatkozatban.

16:22 – Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is megdöbbenéssel fogadta a szlovák miniszterelnök elleni támadás hírét. „Semmi és semmi nem igazolhatja az erőszakot vagy a hasonló támadásokat. A miniszterelnökre és családjára gondolok” – írta.

16:21 – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke határozottan elítélte a Robert Fico miniszterelnök elleni „aljas támadást”. „Az ilyen erőszakos cselekményeknek nincs helyük a társadalmunkban, és aláássák a demokráciát, a legértékesebb közös javunkat”. Hozzátette, ezekben a pillanatokban Ficóra és családjára gondol.

16:19 – Az Európai Bizottság szlovákiai képviselete elítélte a támadást. „Az erőszaknak nincs helye a társadalmunkban” – írják, hozzátéve, hogy „ez a szörnyű tett nemcsak egy személy, hanem a demokratikus értékeink és elveink elleni támadást is jelent”.

16:17 – Több külföldi médium is beszámolt a Robert Fico (Smer) elleni merényletről.

16:15 – A miniszterelnök ellen elkövetett támadás fenyegetést jelent mindarra, ami eddig a szlovák demokráciát ékesítette – reagált Peter Pellegrini megválasztott államfő. „Elborzaszt, hogy mire vezethet egy másik politikai vélemény iránti gyűlölet. Nem kell mindenben egyetérteni, de sokféleképpen lehet demokratikusan és törvényesen kifejezni az egyet nem értésünket” – írta. A merényletet a szlovák demokráciát fenyegető példátlan támadásnak nevezte.

16:12 – Romana Tabák (SNS) szerint a miniszterelnök elleni támadás az ellenzéki tüntetéseknek is köszönhető, ahol szították az indulatokat a kormány ellen. Michal Šimečkától, a Progresszív Szlovákia elnökétől azt kérdezte, „elégedett-e már”.

16:10 – Zuzana Čaputová államfő 16:45-kor nyilatkozik a miniszterelnök elleni támadásról.

16:09 – Ficót a besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórházba szállították. A Markíza arról ír, a kormányfőt a helikopterről hordágyon vitték a sürgősségi osztályra. Ficót egy lepedővel takarták le, így nem lehetett látni, eszméleténél van-e, illetve azt, mennyire súlyosak a sérülései.

