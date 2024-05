Bár az elemzői várakozást túlteljesítették, a kínai Alibaba utolsó negyedéves (január–március közötti), év per év alapon 7 százalékos forgalomnövekedését mégis csalódásként értékelték az amerikai tőzsdén, a keddi kereskedésben három százalékot gyengült a részvényárfolyam.

Ha ez nem volna elég, a kínai e-ker óriás 86 százalékos profitcsökkenést produkált ugyanebben az időszakban, amelynek a Temu az oka.

Kínában is egymást falják

A Temu nemcsak Magyarországot, és a világ nagy részét falja fel, hanem már magát Kínát is. JD.com, Shein, Aliexpress: a szülőföldön is egyre nagyobb a verseny, nőnek a konkurensek. Tudni kell tartani a tempót, legyen szó filléres árakról, kiszállítási időről, szolgáltatásminőségről, lokalizálásról vagy az ehhez köthető beruházásokról.

Utóbbi falta fel fel az Alibaba csoport nyereségességét is, még ha a forgalmat kicsit fel is lendítette a brutális árverseny.

Beszédesek azok a számok is, amiket az Alibaba kínai platformjai (Taobao, Tmall) virítottak: éves alapon csak négy százalékot nőtt a forgalom, pedig a rendelésszám növekedése két számjegyű volt. A nemzetközi e-kereskedelmi platformjaik 45 százalékot tudtak bővülni, de a Temu-jelenség itt is felpörgette a kiadásokat, a veszteség a duplájára nőtt – írja a Forbes.

Ahogy a Retail Detail írja, a felhőinfrastruktúrába és a szolgáltatás javításába ruházott gigapénzeknek hála az Aliexpress mára a rendelések 70 százalékát öt munkanapon belül tudja szállítani, és egyre jobban tudják kihasználni a szinergiákat is a csoport saját logisztikai divíziójával, a Cainiaóval.

Magyarországon is egyre nagyobbra nő a Temu

Az Alibabának amúgy sem volt zökkenőmentes éve. A csoport jelentős átszervezésen ment át, hat különálló üzletágra osztotta fel magát. A vezérigazgató Eddie Wu szerint a bevételnövekedés is most azt jelzi, hogy az új stratégia kezdi meghozni gyümölcsét, és különösen sokat vár új, mesterségesintelligencia-alapú termékeiktől és szolgáltatásaiktól is.

Ami a magyar piacot illeti, a legfrissebb temus becsléseket a múlt héten közölték. Az év első három hónapjában közel 22,5 milliárd forint volt az itthoni forgalom, ami a teljes, lassuló magyar online költések 7 százaléka!