Az Átlátszó olvasója múlt héten Budakeszin egy autómosóban fotózta le Rákay Philipet, aki alkalomhoz illő laza öltözetben saját kezűleg tisztogatta – vélhetően egyik legújabb – luxusautóját. Sturcz Antal, a Check Engine Youtube-csatorna újságírója kifejtette észrevételeit az olvasó által készített fotóról, amelyek alapján könnyedén beazonosította Rákay Kálmán autójának márkáját.

Mercedes-Maybach: 72,5 millió forintról indul

„Ez egy Mercedes-Maybach S osztály. Ha a kényelem és a luxus számít, egyértelműen ez a Mercedes csúcsa. A képek alapján viszont nem lehet megmondani, hogy a két alváltozat közül melyik: lehet 580-as, vagy 680-as.

Az 580-as modell indulóára 72,5 millió forint, de természetesen további tízmilliókat lehet belelocsolni extrákra, és a gyár szívesen kielégít egyedi igényeket is. Az 580-asban egy négyliteres biturbó V8-as motor van, 503 lóerővel, lágy-hibrid rendszerrel megtámogatva, ez további 23 lóerőt ad a teljesítményhez.

A 680-as Maybach 95,6 millióról indul, cserébe viszont már a hatliteres V12 van benne, természetesen két turbóval, 612 lóerővel. Ezzel az erővel már elég sportos autókat is inasba tesz a 2,3 tonnás batár, ami 4,5 másodperc alatt éri el a 100-as tempót. Nyilván nem ezért veszik, hanem sok más mellett a masszírozós, szinte teljesen síkba dönthető elnöki ülésekért, a Burmester hangrendszerért, és az úthibákat megszüntető aktív futóműért.

A képeken látható autó Obszidián-fekete/Kalahári-arany kéttónusú fényezésének felára 7,67 millió forint, legtöbben mégis a nulla forintos Obszidián-feketét választják. Az autó célját jól mutatja, hogy kérhető hozzá zászlótartó rúd a sárvédőkre, oldalanként 470 ezer forintért” – elemezte.

Sturcz Antal autós újságíró azt is elmondta az Átlátszó kérdésére, hogy több külföldi híresség is a Mercedes-Maybach mellett tette le a voksát: használ ilyen luxusautót például Alicia Keys énekesnő, DJ Khaled, valamint Kim Kardashian és Travis Scott rapper is. De a sor más celebekkel és politikusokkal folytatható: a Google szerint Mercedes-Maybach van (vagy legalábbis volt) Narendra Modi indiai miniszterelnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök birtokában is.

Egy Mercedes-Maybach Kép: Wikipedia / Damian B Oh

Régi márkából luxuskategória

Sturcz Antal az autó történetéről elmondta, a Maybach a második világháború előtt repülőgép- és nehézgép-motorok gyártásával foglalkozott, aztán 1921 és 1940 között dekadens luxusautóval is kitűnt. Az autógyártás a világháború után megszűnt, a Mercedes 2002-ben vette elő a Maybach nevet, akkor egy a kortárs S-osztály műszaki alapjaira épülő, de önálló autóval: ezek voltak a Maybach 57 és 62, a számok a kaszni két választható hosszát jelölték.