Egy maláj bíróság bűnösnek találta a történelem egyik legnagyobb korrupciós ügyében érintett korábbi maláj miniszterelnököt, Najib Razakot hatalommal való visszaélés vádjában pénteken. Az Index azt írja, az ítélet egyelőre nem végleges, és a börtönbüntetés pontos időtartamát is később közlik majd.

A politikus 2009 és 2018 között volt Malajzia miniszterelnöke, és épp a regnálása alatt, 2009-ben alapított 1Malaysia Development Berhad (1MDB) állami alapból tűnt el tekintélyes összeg. A maláj és az amerikai hatóságok szerint

alsó hangon 4,5 milliárd dollárt elsikkasztottak.

A pénz mintegy negyede az akkori kormányfőhöz köthető számlákon landolt.

Najibot négyrendbeli korrupcióval és 21 rendbeli pénzmosással vádolták, mert több mint 2,3 milliárd ringgit (kb. 569,45 millió dollár, azaz mintegy 187,63 milliárd forint) illegális átutalást kapott a 1Malaysia Development Berhad (1MDB) nevű állami alapból. Ám végig tagadta, hogy bármi rosszat tett volna.

Az MTI tudósítása szerint

a politikus 15-20 év börtönre számíthat, ha minden vádpontban bűnösnek találják. Ugyanakkor a sikkasztás bebizonyosodása esetén az ellopott pénz ötszöröséig terjedő pénzbüntetést szabhat ki a bíróság.

Ezt azonban Najib nagy eséllyel már nem fogja visszafizetni, ahogy az sem biztos, hogy a börtönbüntetését túléli. Az ex-kormányfő 72 éves, 2018 óta ül már börtönben.