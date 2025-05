A brit uralkodó személyesen nyitja meg az új kanadai parlamentet. Hasonló alkotmányos eseményre csaknem hét évtizede nem volt példa a két ország közös történelmében – írja az MTI.

A Buckingham-palota tájékoztatása szerint III. Károly király és hitvese, Kamilla hétfőn érkezik a kanadai fővárosba, Ottawába, ahol

a 76 esztendős uralkodó trónbeszéddel nyitja meg a nemrég tartott választás után megalakuló új, 45. kanadai parlamentet.

Brit uralkodó legutóbb 1957-ben nyitotta meg hivatalosan a kanadai törvényhozást: abban az évben III. Károly néhai édesanyja, a 2022 szeptemberében elhunyt II. Erzsébet királynő utazott Ottawába kifejezetten ezzel a céllal.

Jelképes gesztus

III. Károly királyt Mark Carney kanadai miniszterelnök kérte fel az új kanadai parlament megnyitására. Carney nemrégiben tett londoni látogatásán hangsúlyozta:

a gesztus jelentőségét kiemeli Donald Trump amerikai elnök többször is megismételt kijelentése arról, hogy Kanadának az Egyesült Államok 51. tagállamává kellene válnia.

Trump – aki jelentős vámokat is kivetett az amerikai piacra exportált kanadai termékekre – egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a két ország határa mesterséges választóvonal, amelyet ideje felszámolni, Justin Trudeau volt kanadai kormányfőt, Mark Carney közvetlen hivatali elődjét pedig több ízben „Trudeau kormányzónak” nevezte, utalva az egyes amerikai tagállamok élén álló tisztviselők kormányzói rangjára.

Feszült találkozón van túl Donald Trump, csak úgy sistergett az Ovális Iroda A beszélgetésen sok mindenről tárgyaltak, de Mark Carney kanadai miniszterelnök következetesen kitartott amellett, hogy országa nem eladó. Bővebben

Carney, a Bank of England, azaz a brit jegybank volt kormányzója az általa vezetett Liberális Párt élén megnyerte a múlt hónap végén tartott előrehozott kanadai parlamenti választásokat. A kanadai kormányfő a BBC brit közszolgálati televíziónak adott minapi interjúban úgy fogalmazott:

Donald Trump „területi elképzelései” soha nem fognak megvalósulni sem Kanada, sem más országok és területek, például Panama vagy Grönland esetében.

A jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség jelenlegi 56 tagállama közül – az Egyesült Királysággal együtt – tizenötnek a mindenkori brit uralkodó, jelenleg III. Károly király az alkotmányosan elismert államfője. Köztük van Kanada is, amely a világ legnagyobb területű monarchiája.

Trump felvetése, amely szerint Kanadának csatlakoznia kellene az Egyesült Államokhoz, így potenciálisan rendkívüli horderejű alkotmányossági problémákat is okozhat Nagy-Britannia és az Egyesült Államok egyébként rendkívül szoros szövetségesi kapcsolatrendszerében.

Békéltetne a király

Jórészt ennek kiküszöbölésére Trumpot állami látogatásra hívta meg a brit uralkodó. III. Károly hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök nyújtotta át február végén Washingtonban az amerikai elnöknek.

A meghívás két szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson – tehát formálisan az uralkodó vendégeként – II. Erzsébetnél, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.

Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.