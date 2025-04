Kína új stratégiát választott a gazdaság élénkítésére: míg a 12 órás munkaidő eddig teljesen elfogadott volt az ázsiai országban, a kínai vezetés most arra szólította fel a cégeket, hogy biztosítsák a dolgozók pihenőidejét, és kerüljék a túlóráztatást.

A cél, hogy a szabadidővel rendelkező munkavállalók többet költsenek, ezzel ellensúlyozva az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt visszaeső exportot.

A német ARD tudósítója arról számolt be, hogy a DJI nevű kínai dróngyárban például a dolgozók már nem maradhatnak bent késő estig: este kilenckor automatikusan lekapcsolják a világítást, jelezve a munkaidő végét. A 27 éves mérnök, Xiao Hua üdvözölte a változást: korábban csak az alvó családhoz ért haza, most viszont még találkozhat a gyerekeivel. Mint mondta, előfordulhat, hogy többet is költ majd, mert jobb lett a kedve.

Mások viszont úgy nyilatkoztak, hogy inkább pihenéssel, tévénézéssel, sporttal vagy közösségi médiával töltik a felszabadult időt, nem feltétlenül vásárlással.

A kommunista ország vezetése márciusban hirdetett akciótervet a belföldi kereslet ösztönzésére, amely az USA-val folytatott vám- és kereskedelmi vita fényében még fontosabbá vált: amit nem lehet exportálni, azt a hazai piacon kell értékesíteni.

Az akciótervben a vállalatokat arra ösztönzik, hogy

biztosítsák a munkavállalók pihenéshez való jogait a törvényeknek megfelelően,

valamint kerüljék a munkaidő jogellenes meghosszabbítását.

Bár a kínai munka törvénykönyve napi nyolcórás munkát vagy heti 44 órás átlagos munkaidőt ír elő, ezt sokan nem tartják be. Ennek több oka van: egyrészt a törvényszegést nem szankcionálják, másrészt a túlmunka kulturális hagyománnyal is bír: a múltban a munkajogot a vállalatok - és részben maguk a munkavállalók - is aláásták, derül ki a tagesschau.de cikkéből.

A kérdés most az, mennyire hajtják végre következetesen az új szabályokat, és elindul-e egy mélyebb kulturális változás. Egy szakértő szerint a több szabadidő még nem garantálja a fogyasztás növekedését, különösen akkor nem, ha a kínaiak - a gyenge szociális háló miatt - inkább a pénzük gyűjtésére törekednek.