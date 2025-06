Az Egyesült Államok és az Irán közötti konfliktus közel fél évszázada tart: eddig a diplomácia volt Washington eszköze, most azonban Trump fegyverekre váltott. Ennek következményei a katonai szakértők szerint írja az ausztriai Oe24. Nem fogjuk tudni, hogy sikeres volt-e az amerikai támadás, amíg túl nem éljük a következő három-öt évet anélkül, hogy az iráni rezsim atomfegyverekhez jutna – jelentette ki Kenneth Pollack, a CIA korábbi elemzője. Trump most valószínűbbé tette, hogy Irán a következő öt-tíz évben atomhatalommá válik – fogalmazott Trita Parsi, a Quincy Institute for Responsible Statecraft munkatársa, hozzáfűzve, hogyA Carnegie Endowment for International Peace szakértője, Karim Sadjadpour rámutatott: az iráni nukleáris létesítmények amerikai bombázása, amely átalakíthatja Iránt, a Közel-Keletet, az Egyesült Államok külpolitikáját, sőt,– évtizedekig tartó utóhatásokkal.