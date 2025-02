A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból Oroszországba vezényelt katonák várhatóan részt vesznek a Kurszk térségében zajló harcokban. Minderről a dél-koreai hírszerzési adatokra támaszkodva számolt be a Reuters, ugyanakkor a lap azt egyelőre nem pontosította, hogy ezúttal hány észak-koreai katonát vezényeltek Oroszországba.

Dél-koreai források azt közölték, hogy ezer és háromezer közötti lehet a most Oroszországba utazott észak-koreai katonai személyzet létszáma. Sőt, a dél-koreai hírszerző ügynökség szerint Phenjan több mint 1000 szakértő műszaki katonát küldött az eredetileg tavaly Oroszországba telepített gyalogos erők támogatására – számolt be a Kyivpost, Ukrajna angol nyelvű hírportálja.

Újabb észak-koreai katonákat áldoznak fel a húsdarálóban

Arról korábban már a The New York Times is írt egy magas rangú amerikai védelmi minisztériumi tisztviselőre hivatkozva, hogy Putyin elnök számíthat arra, hogy phenjani szövetségese újabb erősítéssel látja el az Ukrajna elleni „különleges katonai műveletben.”

Tavaly októberben már érkezett körülbelül 10-12 ezer észak-koreai katona a harctérre, akiket szintén a kurszki régióban vetettek be. Ugyanakkor ukrán beszámolók szerint Észak-Korea ukrajnai veszteségei eddig igencsak jelentősek: megközelítőleg 4 ezer katonájuk halhatott meg, illetve sebesülhetett meg az ukrán fronton.

Idén január elején a harci övezetből ki is vonták az észak-koreai csapatokat, ám február közepén újból megjelentek a kurszki területen. A nagy arányú észak-koreai veszteség többek között annak tudható be, hogy soraik szervezetlenek voltak és hiányzott az orosz egységekkel való kommunikáció is. Ukrán források szerint az észak-koreai hadsereget érkezése óta magára hagyták.