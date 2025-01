Súlyos veszteségek után kivonták a frontról az Ukrajna elleni hadműveletekben az orosz erők oldalán részt vevő észak-koreai csapatokat – írja a The New York Times alapján a Meduza. A NYT forrásai szerint két hete nem látták őket a fronton.

Egy ukrán tisztviselő úgy véli, ez azért következhetett be, mert az észak-koreaiaknak megnövekedtek a veszteségeik, soraik szervezetlenek, és az orosz egységekkel való koordináció is hiányzik. Ukrán források szerint az észak-koreai hadsereget érkezésük óta magára hagyták.

A Sky News már január 27-én, az ukrán különleges erők parancsnokára hivatkozva beszámolt arról, hogy az észak-koreai csapatokat súlyos veszteségek miatt kivonták a frontvonalból.

December 23-án már az Economx is írt arról, hogy 1100 főre teszik az észak-koreai veszteségeket az orosz-ukrán fronton, januárra ez a szám négyezerre emelkedhetett.

Az amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy az észak-koreai csapatok visszavonásáról szóló döntés átmeneti lehet.

Szerintük az észak-koreaiak visszatérhetnek, miután további kiképzésben részesülnek, vagy miután az orosz erők új módszereket dolgoznak ki a bevetésükre, hogy elkerüljék az ilyen súlyos veszteségeket.

2024. október közepén a KNDK úgy döntött, hogy hadsereget küld Oroszország támogatására az Ukrajnával vívott háborúban. A hírszerzés szerint 10-12 ezer észak-koreai katona volt érintett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január közepén közölte, hogy az ukrán fegyveres erők először fogtak el élve észak-koreai katonákat a Kurszk régióban vívott harcok során. Kihallgatták őket, egyikük azt mondta, hogy kiképzésre érkezett Oroszországba, nem pedig azért, hogy részt vegyen a háborúban.

Később Zelenszkij elmondta, hogy Kijev kész átadni az elfogott észak-koreai katonákat Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek, ha megszervezi cseréjüket az orosz fogságban tartott ukrán katonákra.