Az Észak-Hollywood néven is emlegetett Kanada évtizedek óta az amerikai film- és televíziós sorozatok egyik nyüzsgő gyártási központja. Amellett, hogy az amerikai filmstúdiók számára csábító adókedvezményt is kínál, még kiváló munkaerővel is rendelkezik.

Azonban a kanadai importvámokra kivetett adók miatt bennfentesek szerint ez a kapcsolat most megszakadhat. Egyesek ugyanis attól tartanak, hogy a kiéleződött kereskedelmi háború miatt olyan megtorló intézkedéseket hozhat Kanada, amelyek ártanának a filmgyártásnak, esetleg visszavonnák az adókedvezményeket.

Másfelől viszont olyan optimista vélemények is vannak, amelyek szerint elég erős és jövedelmező Hollywood és Kanada kapcsolata ahhoz, hogy ellenálljon Trump vámjainak – írja a CNBC.

Senki - a határ egyik oldalán sem - nem akarja, hogy amerikai vámok sújtsák a kanadai árukat

– írta pénteken Justin Trudeau kanadai miniszterelnök az X közösségi oldalon, „erőteljes és azonnali választ" ígérve a Trump-kormány gyakorlatára.

Az iparági bennfentesek szerint a vámok a gyártási költségvetésekre gyakorolhatnak nyomást, főként az olyan filmek és televíziós műsorok esetében, amelyekhez az Egyesült Államokon kívülről importálnak bizonyos textíliákat a jelmezekhez vagy egyedi építőanyagokat, például különleges üveget.

Emellett ugyanakkor számos tételt bérelnek, ami a gyártáshoz kell, például a világítást, a kamerákat és egyéb berendezéseket a stúdió raktáraiból kérik kölcsön a forgatás idejére, ami egy adott mértékig elkülöníti a gyártási költségeket a magasabb illetékektől.